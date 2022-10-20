Чтобы дома всегда было тепло: как обогреть квартиру без электричества

Все чаще объекты критической структуры обстреливают российские военные. Именно из-за этого во многих городах есть перебои с энергоснабжением.

Совсем скоро нас ждет тяжелая зима, и если дома нет генератора или любого другого источника электроэнергии, то дом можно обогреть с помощью других способов.

Как обогреть квартиру без электричества — читай в материале.

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Как обогреть квартиру без электричества: делаем обогреватель из свечи

Для того чтобы сделать обогреватель, тебе понадобится:

пара керамических горшков из-под цветов;

несколько гаек;

болт — 1 шт.;

кирпич — 3 шт.;

свеча — 2 шт.;

тарелка — 1 шт.

Для того чтобы обогреть небольшое помещение, горшки из глины разного диаметра нужно вставить один в другой.

Соедини их длинным металлическим болтом, на который нужно нанизать гайки.

На низ нужно поставить тарелку, а на нее — свечу.

Как обогреть квартиру без электричества с помощью жестяной банки

Для того чтобы сделать обогреватель из банки, нужно взять:

жестяную банку;

линейку;

маркер;

шило;

нож;

бумагу;

спирт.

На банке нужно отметить полоску. Для этого отступи от верха на треть. Бумагу (одну полоску) обмотай по краю отметки.

Закрепи ее скотчем или клеем. Отверстия нужно проколоть ножом или шилом по полосе.

Для того чтобы сделать огонь внутри банки, нужно залить спирт (40 мл) и закрыть ее крышкой.

Стряхни ее и подожги, чтобы он выгорел.

Повторяй это до тех пор, пока не получится пламя.

Как обогреть квартиру без электричества с помощью бутылок

Если хочешь обогреть кровать или ноги, работая за столом, можно легко сделать грелки из пластиковых бутылок.

Для этого тебе понадобится:

бутылки из пластика;

горячая вода.

Наполни бутылки горячей водой и обставь их по комнате и в кровати.

Температура воды должна быть до 80 °С.

Этот способ можно использовать тогда, когда выключат свет, но в квартире останется газоснабжение.

Ранее мы рассказывали, что делать, если нет света. Как подготовиться к перебоям с электричеством.

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