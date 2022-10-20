Щоб удома завжди було тепло: як обігріти квартиру без електрики

Дедалі частіше об’єкти критичної структури обстрілюють російські військові. Саме через це у багатьох містах є перебої з енергопостачанням.

Незабаром на нас чекає важка зима. Якщо вдома немає генератора або будь-якого іншого джерела електроенергії, то будинок можна обігріти за допомогою інших способів.

Як обігріти квартиру без електрики — читай у матеріалі.

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Як обігріти квартиру без електрики: робимо обігрівач зі свічки

Для того щоб зробити обігрівач, тобі знадобиться:

кілька глиняних горщиків з-під квітів;

кілька гайок;

гвинт — 1 шт.;

цегла — 3 шт.

свічка — 2 шт.

тарілка — 1 шт.

Для того щоб обігріти невелике приміщення, горщики з глини різного діаметру потрібно поставити один в одного.

З’єднай їх довгим металевим гвинтом, на який потрібно нанизати гайки.

На низ потрібно поставити тарілку, а в неї — свічку.

Як обігріти квартиру без електрики за допомогою бляшанки

Для того, щоб зробити обігрівач із бляшанки, потрібно взяти:

бляшанку;

лінійку;

маркер;

шило;

ніж;

папір;

спирт.

На бляшанці слід позначити смужку. Для цього відступи від її верху на третину. Папір (одну смужку) обмотай по краю позначки.

Закріпи її скотчем чи клеєм. Отвори потрібно проколоти ножем чи шилом по смузі.

Щоб зробити вогонь усередині бляшанки, потрібно залити спирт (40 мл) і закрити її кришкою. Струси її і підпали, щоб він вигорів. Повторюй це доти, поки не вийде полум’я.

Як обігріти квартиру без електрики за допомогою пляшок

Якщо хочеш обігріти ліжко чи ноги, працюючи за столом, можна легко зробити грілки із пластикових пляшок.

Для цього тобі знадобляться:

пляшки із пластику;

гаряча вода.

Наповни пляшки гарячою водою і розстав їх по кімнаті та в ліжку. Температура води має бути до 80 °С.

Цей спосіб можна використовувати тоді, коли вимикають світло, але у квартирі залишиться газопостачання.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла. Як підготуватися до перебоїв з електрикою.

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