Підготуватися до “темних” часів — що робити у разі відключення електропостачання

Росія не може отримати успіх на полі бої, тож намагається заподіяти шкоду мирному населенню. Російські військові підступно завдають ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

У результаті деякі населені пункти України залишаються без світла. Нещодавно, 11 вересня, окупанти атакували ТЕЦ-5 у Харкові. Тож треба про всяк випадок підготуватися до перебоїв з електропостачанням. Експерти розповіли LIGA.net, що робити у такому разі.

Онови тривожну валізку

Багато українців зібрали свої тривожні валізки, які так і стоять десь у шафі, проте змінюються пори року та обставини, тому треба регулярно їх переглядати та поновлювати. Крім їжі та теплих речей, обов’язково поклади ліхтарик, батарейки чи акумулятори, заряджений павербанк або кілька, спальний мішок (за можливості).

Ти можеш придбати туристичний газовий пальник, за допомогою якого можна буде приготувати крупи, макарони, навіть щось посмажити. Проте заздалегідь подбай про запас газових балонів до нього.

Їжа швидкого приготування

Без світла та опалення складно приготувати страви, які потребують багато процесів. Тож треба запастися тим, що легко готується, наприклад, кускус, вівсянка, пюре чи локшина швидкого приготування. Такі страви потребують тільки окропу, що допоможе економити світло та газ.

Також варто запастися:

сублімованою їжею;

тушкованкою;

консервами;

злаковими батончиками;

горішками та насінням;

сухофруктами.

Додаткове джерело опалення

Якщо ти проживаєш у приватному будинку, варто замислитися про резервне джерело опалення. Це може бути твердопаливний котел з природною тягою, якому не потрібне підключення до електромережі.

Іншим відомим джерелом тепла може бути “буржуйка”. Проте цей варіант не є дуже безпечним і підійде тільки для приватних будинків. У квартирі не можна вивести продукти згоряння, що може спричинити пожежу.

Джерела безперебійного живлення

Також власники приватних будинків можуть придбати акумулятори та генератори, які стануть джерелом безперебійного живлення.

— Генератор має бути щонайменше на 5 кВт, із запасом палива (наприклад, 50-100 л дизельного палива). Щоб могли холодильник підтримувати і банально зарядити телефон, — пояснює експерт з енергоринку й голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Інші важливі деталі

Не забувай подумати про утеплення помешкання. За потреби заклей щілини на вікнах, між стіною та батареєю постав тепловідбивні екрани. Подумай про заміну системи опалення, наприклад котла чи насоса.

Можна встановити геліоколекторні системи підігрівання води на даху. Ця система нагріває воду від сонця, за винятком туманних зимових днів.

Встанови у помешканні термостат, який допоможе підтримувати температуру.

Жителям квартир може бути набагато складніше, адже без електрики не буде навіть постачання води та не працюватиме каналізація.

Не забувай про себе

Не забувай, що треба тримати своє тіло в теплі. Запасися теплими ковдрами та одягом. Дотримуйся принципу багатошаровості. Корисною буде термобілизна. Проте не варто пити алкоголь, щоб зігрітися. Це може нашкодити та призвести до переохолодження.

Взимку треба бути заощадливим, щоб платіжки за комунальні послуги не шокували. Раніше ми розповідали, як зекономити на опаленні взимку.

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