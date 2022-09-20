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Купуєш електрообігрівач? Не забудь про вогнегасник! Чому він тобі потрібен та який придбати

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 20 Вересня 2022, 10:00
вогнегасник
Фото: Unsplash

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