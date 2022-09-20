Купуєш електрообігрівач? Не забудь про вогнегасник! Чому він тобі потрібен та який придбати

Війна принесла в життя українців багато труднощів та викликів. Деякі ще попереду, наприклад, зимовий період.

Влада України вже не раз закликала підготувати своє житло до імовірних сценаріїв втрати теплопостачання та газу.

Старший експерт Офісу підтримки реформ Міністерства розвитку громад і територій України Андрій Саук порадив кожному українцю не забути про власну безпеку і купити вогнегасник.

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Це твоя безпека

Не секрет, що цей опалювальний сезон буде важким. Російські ракети запросто можуть поцілити у критичну інфраструктуру, через що у звичайних мешканців зникне тепло, газ тощо.

Тому вже зараз нам радять підготувати квартири, щоб житло утримувало тепло якомога довше, та запасатися електроприладами, які стануть альтернативними видами опалення.

Чим більше електроприладів, тим більше навантаження на проводку, яка не всюди нова і якісна. Тож абсолютно всім не завадить купити вогнегасник, радить Саук.

Якщо виникне аварійна ситуація, у зв’язку з тим, що буде перенавантажена мережа, а це не виключення, вогнегасником можна локалізувати пожежу, і лиха не буде.

Причиною пожежі може стати й звичайна побутова несправність чи неуважність: залишена включена праска, самозаймання електроприладу тощо.

Це ефективно

Близько 30% пожеж ліквідують за допомогою первинних засобів пожежогасіння — вогнегасників, які призначені для ліквідації місця займання, і не дарма.

Вони ефективно та швидко борються з полум’ям, не дають пожежі розповсюдитися.

Простота у використанні

У разі пожежі можна почати нервувати, панікувати та метушитися. Така поведінка не тільки наразить тебе на небезпеку — в такому стані можна легко забути всі етапи дій.

Вогнегасник — це перше, що спаде на думку у разі пожежі. Про інші методи ти можеш забути або вони виявляться ненадійними.

До того ж він дуже простий у використанні. Особливих навичок, щоб застосувати вогнегасник, не треба. Сьогодні є навіть моделі, адаптовані під дитячі можливості.

Який вогнегасник купити й наскільки це дорого?

Такий засіб безпеки може дозволити собі кожен. Вартість цього товару варіюється від 300 до 1000 грн.

Найкращим варіантом для квартири стане вуглекислий вогнегасник. Він не тільки гарно усуває загоряння електропроводки та приладів, а ще й безпечний для твого здоров’я.

Також до його переваг можна віднести:

доступна ціна;

не надто пошкоджує меблі;

простий у використанні;

ефективно та швидко усуває пожежу на великих площах.

Для будинку чи квартири тобі вистачить вогнегасника об’ємом в 5–9 л.

Внаслідок російської агресії пожежа може виникнути не лише через побутові причини. Займання житла може стати наслідком влучання ворожої ракети. В таких ситуаціях на службу заступають рятувальники ДСНС.

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