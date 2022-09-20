Покупаешь электрообогреватель? Не забудь про огнетушитель! Почему он тебе нужен и какой купить

Война принесла в жизнь украинцев много сложностей и вызовов. Один из них еще впереди, например, зимний период.

Власти Украины уже не раз призывали подготовить свое жилье к возможным сценариям потери теплоснабжения и газа.

Старший эксперт Офиса поддержки реформ Министерства развития общин и территорий Украины Андрей Саук посоветовал каждому украинцу не забыть о безопасности и купить огнетушитель.

Почему нужен огнетушитель: причины

Это твоя безопасность

Не секрет, что этот отопительный сезон будет трудным. Российские ракеты запросто могут попасть в критическую инфраструктуру, из-за чего у обычных жителей исчезнет тепло, газ и т.д.

Поэтому уже сейчас нам советуют подготавливать квартиры, чтобы жилье удерживало тепло как можно дольше, и запасаться электроприборами, которые станут альтернативными видами отопления.

Чем больше электроприборов, тем больше нагрузка на проводку, которая не всюду новая и качественная. Так что абсолютно всем будет не лишним купить огнетушитель, советует Саук.

Если возникнет аварийная ситуация в связи с тем, что будет перегружена сеть, а это не исключение, огнетушителем можно локализовать пожар, и беды не будет.

Причиной пожара может стать и обычная бытовая неисправность или невнимательность: оставленный включенный утюг, самовозгорание электроприбора и т.д.

Это эффективно

Около 30% пожаров ликвидируют с помощью первичных средств пожаротушения — огнетушителей, предназначенных для ликвидации места возгорания, и не зря.

Они эффективно и быстро борются с пламенем, не дают пожару распространиться.

Простота в использовании

В случае пожара можно начать нервничать, паниковать и суетиться. Такое поведение не только подвергнет тебя опасности — в таком состоянии можно легко забыть все этапы действий.

Огнетушитель — это первое, что придет в голову в случае пожара. Про другие методы ты можешь забыть или они окажутся ненадежными.

К тому же он очень прост в использовании. Особых навыков, чтобы его применить, не нужно. Сегодня есть даже модели, адаптированные к детским возможностям.

Какой огнетушитель купить и как это дорого?

Такое средство безопасности может себе позволить каждый. Стоимость этого товара варьируется от 300 до 1000 грн.

Лучшим вариантом для квартиры станет углекислый огнетушитель. Он не только хорошо устраняет возгорание электропроводки и приборов, но и безопасен для твоего здоровья.

Также к его преимуществам можно отнести:

доступная цена;

не наносит больших повреждений мебели;

простой в использовании;

эффективно и быстро устраняет пожар на больших площадях.

Для дома или квартиры тебе хватит огнетушителя объемом в 5–9 л..

В результате российской агрессии пожар может возникнуть не только по бытовым причинам. Возгорание жилья может стать следствием попадания вражеской ракеты. В таких ситуациях на службу заслоняют спасатели ГСЧС.

О нелегкой работе героев ГСЧС во время войны читай в нашем эксклюзиве.

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