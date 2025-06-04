Нас обстреляли во время тушения: как спасатели ГСЧС работают под завалами войны в Запорожье

В Запорожье, постоянно находящемся под ударами российских войск, спасатели ГСЧС продолжают выполнять свою опасную работу.

С начала полномасштабного вторжения пятеро их коллег погибли, 34 получили ранения.

Только в этом году в регионе ликвидировано более тысячи пожаров и полторы тысячи взрывоопасных предметов.

Hromadske пообщалось с Андреем Нестеренко и Алексеем Сухоруковым, чтобы узнать, как изменилась их ежедневная работа и какие невероятные истории случаются среди огня и разрушений.

“Если принимать всё близко к сердцу, просто не сможешь работать”

Заместитель начальника 4-й государственной пожарно-спасательной части Андрей Нестеренко получил ранение ещё в марте 2022 года.

Он вспоминает, как во время тушения крупного пожара в промзоне произошёл повторный прилёт ракеты Искандер.

— Нас обстреляли непосредственно во время тушения. Один из наших ребят погиб, ещё трое были ранены. Это сильно повлияло на коллег, но уже на следующий день все вышли на дежурство, — рассказывает Андрей.

Он отмечает, что со временем работа становится механической, а эмоции отступают.

— Едешь и понимаешь, насколько это всё опасно. Видишь масштабы разрушения, пожара, людей… Если принимать это всё близко к сердцу, просто не сможешь работать. И домой это приносить нельзя: дома 5-летний ребёнок, жена, — делится спасатель.

Его жена Ирина, также сотрудница ГСЧС, узнала о ранении мужа только на второй день, находясь с дочерью в эвакуации в Польше.

Было ощущение безысходности, что не можешь увидеть и поддержать. Но справились. Когда я увидела, что его состояние стабильное, успокоилась, — вспоминает Ирина.

Невероятные спасения и чудеса под завалами

Работа спасателей стала значительно сложнее и рискованнее. Однако, как отмечает Андрей, нередко случаются и настоящие чудеса.

Он вспоминает случай, когда ракета попала в частный сектор. Всё вокруг горело, но мужчина, который проходил мимо, получил лишь царапину на руке.

Ещё одна поразительная история касается женщины, которую извлекали из двухэтажного дома, сложившегося от взрыва.

Женщина спала на втором этаже и оказалась под завалами, но на ней не было ни единой царапины.

Спасение из-под завалов: история Алексея Сухорукова

Вместе с Андреем Нестеренко мы встретились с Алексеем Сухоруковым на месте, куда в сентябре 2024 года попала управляемая авиабомба.

Алексей вспоминает, как в тот день они извлекали из-под завалов женщину, которую зажало между двумя бетонными конструкциями, и была видна только её голова. Она периодически теряла сознание.

— Мы с ней разговаривали: как зовут, где работаешь, чем любишь заниматься. Для того чтобы она не потеряла сознание, чтобы у неё были надежда и силы бороться за жизнь. И чтобы так же у нас была надежда, что она этого хочет, — рассказывает Алексей.

Спасатели понимали, что обвал может произойти в любой момент, похоронив как пострадавшую, так и их самих.

Поэтому добирались до женщины, пробивая отверстие этажом ниже. В конце концов, они её спасли.

Работа ГСЧС во время войны: вызовы и риски

Несмотря на то, что Алексей Сухоруков в 12 лет уже тушил свой первый пожар, он не мечтал о профессии спасателя.

Андрей Нестеренко также пришёл в ГСЧС случайно, после армии и торговли, когда знакомый посоветовал ему, как крепкому и высокому мужчине, попробовать себя в этой сфере.

Процесс реагирования на вызовы во время войны стал значительно сложнее.

Если нет непосредственной угрозы от БПЛА или ракет, спасатели сразу выезжают по адресам. Если угроза где-то рядом, но не по адресу вызова, подразделение также выезжает.

На месте попадания командир сначала определяет ближайшее укрытие. В случае угрозы повторного удара всем даётся команда прятаться.

Спасатели быстро оценивают масштабы разрушений, есть ли пожар, находится ли кто-то под завалами. Командир, если нужно, вызывает подкрепление.

Информацию о пострадавших уточняют через главу дома, районную администрацию или родственников, которые не могут связаться с близкими.

Если известно об одном человеке под завалами, все силы сосредотачивают на его спасении.

Часть спасателей работает непосредственно на месте, другие ищут предполагаемых пострадавших в заваленных помещениях.

Оплата труда и петиция за повышение зарплат

По данным издания Pro гроші, в 2023 году зарплаты сотрудников ГСЧС были повышены и теперь составляют от 17 000 грн.

Дополнительно предусмотрены государственные льготы, премии, доплаты за выслугу, дополнительные специальности и работу в опасных условиях.

Во время войны также действуют надбавки: до 30 000 грн ежемесячно для всех, независимо от региона службы, и до 100 000 грн для тех, кто выполняет задачи в зоне боевых действий.

Нас обстреляли во время тушения: как спасатели ГСЧС работают под завалами войны в Запорожье / 2 Фотографии

Несмотря на это, на правительственном сайте уже более 12 тысяч человек из 25 тысяч необходимых подписали петицию о повышении зарплаты работникам ГСЧС.

Автор петиции подчёркивает, что высокий уровень ответственности и рисков, с которыми сталкиваются спасатели, часто не соответствует уровню заработной платы, что не обеспечивает достойного уровня жизни.

Ранее мы рассказывали, как собаки-спасатели из ГСЧС работают в условиях войны? Узнай об их важной роли в спасении людей во время чрезвычайных ситуаций в нашем новом материале.

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