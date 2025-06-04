Истории Рассказы

Нас обстреляли во время тушения: как спасатели ГСЧС работают под завалами войны в Запорожье

Мария Дзюба, редактор сайта 04 июня 2025, 21:00
Нас обстреляли во время тушения: как спасатели ГСЧС работают под завалами войны в Запорожье
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