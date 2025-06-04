Історії Розповіді

Нас обстріляли під час гасіння: як рятувальники ДСНС працюють під завалами війни в Запоріжжі

Марія Дзюба, редакторка сайту 04 Червня 2025, 21:00
Нас обстріляли під час гасіння: як рятувальники ДСНС працюють під завалами війни в Запоріжжі
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