Румыния усиливает безопасность на военных объектах: в чем причина

Пожар на оружейном заводе в румынском городе Куджир, вспыхнувший в эти выходные, вызвал не только финансовые потери, но и шквал подозрений, а также решительную реакцию правительства. Инцидент, во время которого взрывались коробки с боеприпасами, заставил власти говорить о возможной диверсии, что превратило событие из чрезвычайной ситуации в вопрос национальной безопасности.

Об этом сообщил министр экономики Румынии Раду Мируца. Он оперативно отреагировал на происшествие.

Власти принимают экстренные меры после пожара: что известно

Чиновник сообщил, что издал приказ о возвращении обязательного разрешения от Министерства экономики и проверки спецслужб для доступа на оружейные заводы и склады. Это требование, по его словам, было отменено в январе 2025 года.

Кроме того, министр распорядился срочно обновить все планы безопасности на объектах оборонной инфраструктуры. Обращаясь к руководителям предприятий, он использовал резкую метафору.

— Если ещё есть какой-то директор, который считает, что завод по производству патронов или огнестрельного оружия управляется как машина для мороженого, я предлагаю ему воспользоваться окном возможностей и самому подать в отставку, — написал министр.

Румыния расследует инцидент

Хотя официальная причина пожара на заводе в Куджире ещё расследуется, полиция открыла уголовное дело по факту взрыва, и власти не исключают версию диверсии. Этот инцидент произошёл на фоне нарастающей напряжённости и предупреждений о возможных гибридных угрозах в Европе.

Недавний отчёт чешской разведки (BIS) за 2024 год подчёркивает, что Россия активно вербует мигрантов из-за пределов ЕС для осуществления диверсий, поджогов и других преступлений в странах Евросоюза. Цель таких действий — распространение страха, подрыв доверия к правительствам и ослабление поддержки Украины. Эта информация придаёт инциденту на румынском заводе новое, более зловещее значение.

Пожар на Куджирском механическом заводе, где производят стрелковое оружие и боеприпасы, привёл к уничтожению около 150 тысяч снарядов для пулемётов, а убытки оцениваются в более чем 400 тысяч евро. Событие, произошедшее в ночь на 2 августа, показало, насколько уязвимыми могут быть оборонные объекты даже в странах — членах НАТО.

Напомним, после 17-летнего перерыва “Укрзалізниця” возобновила международное железнодорожное сообщение с Румынией.

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