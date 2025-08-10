Где снимали сериал Венздей 2: все готические локации от Румынии до Ирландии

Вышедший в 2022 году сериал Венздей от Netflix, спин-офф легендарной Семейки Аддамсов, сразу покорил мир. Главная героиня с черными косичками сразу побила рекорды просмотров. После трехлетнего перерыва, вызванного пандемией и производственными трудностями, фанаты наконец дождались продолжения.

Съемки второго сезона начались в мае 2024 года, и на этот раз создатели сериала изменили локацию, перенесши съемочную площадку из Румынии в Ирландию.

Где именно снимали продолжение легендарного сериала Венздей, рассказало издание Condе Nast Traveler.

Где снимался второй сезон Венздей: от Румынии до Ирландии

Первый сезон сериала во многом использовал готические декорации Румынии, в частности замок Контакизино, который стал визитной карточкой академии Невермор. Однако для продолжения истории съемочная группа выбрала Ирландию. Основные съемки второго сезона начались в мае 2024 года и продолжались шесть месяцев.

Значительная часть съемок проходила на студии Ashford Studios в графстве Уиклоу. Студия, предлагающая помещения площадью до 30 000 квадратных футов, стала идеальной локацией для воссоздания внутренних декораций.

Здесь снимали сцены, происходящие в мире пилигримов и у костра основателей.

Но съемки не ограничивались только студиями. Для воссоздания различных локаций съемочная группа использовала разные уголки Ирландии.

Например, бизнес-школа Тринити-колледжа превратилась в аэропорт Ньюарк в Нью-Джерси, а для сцены в Канзас-Сити команда выбрала тихие ирландские деревни Ньюкасла.

Где снимали Венздей 2: новые локации и актеры

Для воссоздания Академии Невермор во втором сезоне команда преобразовала замок Чарлевилл в Тулламоре, графство Оффали. Это позволило создателям сериала оставить декорации между съемочными блоками, что значительно облегчило рабочий процесс.

Во втором сезоне сериала зрители увидят не только знакомых персонажей, но и множество новых актеров.

К актерам присоединились такие звезды, как Джоанна Лэмли в роли бабушки Хестер Фрамп и Билли Пайпер в роли Исадоры Капри.

Это обещает добавить новых интриг и сюжетных поворотов в уже мрачный и загадочный мир.

Итак, хотя первый сезон Венздей снимали в Румынии, второй сезон стал большим кинематографическим проектом для Ирландии.

Фанаты уже с нетерпением ждут новых приключений любимой героини, которые благодаря ирландским локациям обещают быть не менее готическими и захватывающими.

Главное фото: Скриншот.