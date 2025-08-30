Миллионы под периной: бабушка прятала полотна Малевича

Недавно мир искусства всколыхнула новость о трех неизвестных картинах, которые якобы принадлежат кисти выдающегося авангардиста Казимира Малевича.

Они были представлены на выставке в Национальном музее современного искусства Румынии.

Владелец, израильский бизнесмен Янив Коэн, утверждает, что картины десятилетиями хранились под матрасом у его бабушки. Однако эта захватывающая история вызвала множество вопросов у экспертов.

История происхождения: семейная сага против факта

Согласно рассказу Коэна, эти произведения принадлежали его жене, чья бабушка, Ева Левандо, родилась в Одессе. Он утверждает, что её отец приобрёл первую картину в 1920-х годах, а две другие получил в качестве оплаты за свои услуги.

Из-за сталинских репрессий семья якобы была вынуждена скрывать картины, а в 1990 году Ева вывезла их в Израиль.

Именно эта история, которая объясняет, почему работы стоимостью в миллионы долларов были скрыты от мира, является главным аргументом Коэна.

Однако, как отмечает искусствовед Константин Акинша, ключевой проблемой является полное отсутствие документально подтвержденного провенанса — то есть истории происхождения и владения.

Эти картины никогда не были задокументированы, сфотографированы или выставлены при жизни Малевича, что вызывает серьёзные сомнения.

Противоречивые экспертные выводы

Для подтверждения подлинности Коэн ссылается на мнение киевского искусствоведа Дмитрия Горбачёва, который назвал работы первоклассными.

Однако это вызывает ещё больше вопросов, поскольку Горбачёв уже не в первый раз поддерживает сомнительные произведения, и его выводы ранее неоднократно отклонялись рынком и экспертами.

Кроме того, заявленное Коэном сотрудничество с аукционными домами Sotheby’s и Christie’s было опровергнуто самими компаниями.

Технический анализ пигментов, проведённый двумя лабораториями, также не даёт однозначных ответов.

Хотя материалы датируются периодом жизни Малевича, эксперты не утверждают, что работы были написаны именно им.

Кроме того, эти же лаборатории ранее предоставляли выводы для картин, которые оказались подделками, и сами заявляют, что их отчёты не являются доказательством подлинности.

Скандал с картинами Малевича: реакция музея

Когда сомнения в подлинности стали публичными, Национальный музей современного искусства Румынии быстро дистанцировался от скандала.

В заявлении музей отметил, что включение этих работ не является подтверждением их подлинности, а саму выставку назвал кураторским экспериментом.

Интересно, что Казимир Малевич, основатель супрематизма, действительно имеет глубокие украинские корни, а его искусство, как и работы многих других художников, Россия пыталась присвоить.

