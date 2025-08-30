Для тебе Новини

Мільйони під периною: бабуся ховала полотна Малевича

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Серпня 2025, 13:00
Мільйони під периною: бабуся ховала полотна Малевича
Фото BBC

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь