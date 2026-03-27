Від комедії до трагедії: як добре ти знаєшся на відомих виставах у Міжнародний день театру

Театр завжди був і залишається важливим засобом вираження емоцій, ідей і культурних цінностей.

Під час війни роль театру стає ще більш значущою, оскільки він здатен передавати глибокі почуття, зміцнювати дух нації та відображати історичні події.

У Міжнародний день театру варто згадати, як українські театральні колективи долають труднощі війни, одночасно продовжуючи працювати над новими виставами, навіть в умовах евакуації чи руйнувань.

Виникнення театру

Вперше театр з’явився у Давній Греції, а вистави були пов’язані зі святами на честь бога виноградарства Діоніса. Люди перевдягалися, переважно одягали козячу шкіру, співали та танцювали. Згодом ці свята стали державними.

Там же з’явилися і амфітеатри. Вони були побудовані так, що навіть глядачам на задніх рядах було чутно й видно події на сцені. Відомим є театр Діоніса в Афінах.

Театральне мистецтво продовжувало своє життя крізь тисячі років. Вистави були релігійними, повчальними, розважальними, трагічними. Їх також використовували, щоб розповісти людям про важливі події.

Виникнення Міжнародного дня театру

Міжнародний день театру — професійне свято театральних діячів, але цей день не є вихідним. Ініціатива святкувати цей день з’явилася у 1961 році, її запропонував французький актор та театральний діяч Жан Кокто. Вже наступного року він оголосив про святкування Міжнародного дня театру.

Театр в Україні та війна

В Україні існує понад сто театрів. Кожен з них ставить як класичні, так і модерні авторські вистави. Але наразі російські військові порушують всі правила та звичаї ведення війни, й, на жаль, від цього страждає і наша культура.

Одним із найбільших актів терору за рік повномасштабної війни є авіаудар по драмтеатру Маріуполя. Окупанти знищили будівлю та вбили сотні мирних мешканців, які там переховувалися. Попри всі складнощі, колектив театру продовжив свою роботу в евакуації, актори ставлять вистави та розповідають про війну.

З початку повномасштабного вторгнення театри України припинили свою роботу, будівлі слугували укриттями, а працівники волонтерили та приєднувалися до ТрО та ЗСУ.

Але згодом відновили свою роботу та продовжили боротьбу на культурному фронті.

Адаптація репертуару та мовної політики

З початком повномасштабного вторгнення багато київських театрів переглянули свій репертуар. Наприклад, Театр Лесі Українки офіційно змінив назву та повністю перейшов на українську мову у виставах, відмовившись від російськомовних постановок. Подібні зміни відбулися і в інших театрах, які адаптували свої програми відповідно до нових реалій.

Прем’єри та підтримка глядачів

Театри продовжують тішити глядачів новими прем’єрами. Наприклад, Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка представив виставу Конотопська відьма режисера Івана Уривського, яка здобула велику популярність та навіть гастролювала за кордоном.

Волонтерська діяльність та соціальна відповідальність

Багато театральних колективів активно долучаються до волонтерської роботи. Актори та працівники театрів беруть участь у концертах для військових та переселенців, організовують благодійні заходи та майстер-класи для збору коштів на підтримку армії.

Наприклад, Одеський театр ляльок проводить вистави для дітей переселенців, адаптуючи свої приміщення під укриття та дбаючи про безпеку глядачів під час повітряних тривог. ​

Психологічна підтримка та терапевтична роль театру

Театр відіграє важливу роль у психологічній підтримці суспільства під час війни. Вистави допомагають людям відволіктися від тривожних думок, зберегти моральний дух та відчути єдність. Театри організовують спеціальні заходи для військових, переселенців та інших вразливих груп, сприяючи соціальній адаптації та реабілітації.

Українські театри демонструють неймовірну стійкість та гнучкість, адаптуючись до умов війни. Вони не лише продовжують радувати глядачів новими виставами, але й активно підтримують суспільство, виконуючи важливу соціальну та психологічну роль. ​

У Міжнародний день театру ми хочемо дізнатися, як добре ти знаєшся на українських та світових виставах.

