Актори змінили сцену на зброю, але вистави тривають: як живе столичний театр під час повномасштабної війни

Зірка українського кіно та театру та телеведуча Олеся Жураківська — нова керівниця Київського театру на лівому березі Дніпра. Олеся запевняє: очолити театр під час війни — непросте випробування. Адже чимало акторів змінили сцену на зброю і служать у війську.

Заважають працювати і повітряні тривоги, і відключення світла. Але постійні аншлаги на виставах доводять: культура нині особливо на часі.

Уже понад 20 років сцена театру на лівому березі Дніпра є другим домом для акторки Олесі Жураківської. Та в ролі театральної керівниці вона тут уперше.

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У січні 2023 року колектив одностайно підтримав її кандидатуру і відтоді столична влада призначила Жураківську виконувачкою обов’язків директорки та художньої керівниці.

Дуже відповідально, дуже складно, але я знаю, що я не одна, що у нас працює команда.

З перших днів повномасштабної російської агресії частина трупи гастролювала у Німеччині, Польщі та країнах Балтії, де показували вистави про війну в Україні.

У самій будівлі театру немає свого укриття, тож тривалий час не було змоги приймати глядачів на рідній землі. Та згодом вдалося домовитись про використання паркінгу у сусідньому ТРЦ, і команда швидко повернулася до довоєнних аншлагів.

Лише у лютому артисти запланували зіграти 24 вистави. І це при тому, що 12 людей з театру пішли на фронт.

Шалений попит під час повномасштабної війни спонукав і Олесю Жураківську не залишити гру на сцені попри нові обов’язки директорки. Говорить, що поки глядачі хотітимуть бачити її на сцені, вона робитиме все, щоб поєднувати акторство і директорство.

Але театр — це не лише культура, але й історія нашого народу, що записана як на словах вистав, так і на стінах приміщень і сцені. Читай більше про вісім найкрасивіших архітектурних пам’яток України від замків до театрів.

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