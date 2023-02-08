Lifestyle

Актори змінили сцену на зброю, але вистави тривають: як живе столичний театр під час повномасштабної війни

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 08 Лютого 2023, 12:30

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театр

Актори змінили сцену на зброю, але вистави тривають: як живе столичний театр під час повномасштабної війни
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