Ужгород і Компанія: як аматорський театр на Закарпатті став порятунком для переселенців з гарячих точок

На Закарпатті переселенці створили театр-студію УжіК — скорочено від Ужгород і Компанія.

Усі актори тут аматори — представники різних професій, які втекли від війни. Театр допоміг їм оговтатися від пережитих страхіть. Адже люди з різних міст об’єднались і підтримують одне одного.

Свою дебютну виставу Король Лір: Як ми шукали любов під час війни за мотивами п’єси Вільяма Шекспіра театр з величезним успіхом показав в Ужгородському замку.

Зараз також дивляться

На кастинг прийшло 60 охочих. На кожну роль мали по 11 кандидатів. З декораціями та костюмами допомогли благодійники, а приміщення для репетицій надала міська влада.

Глядачі залишились задоволеними та кажуть, що актори грали, як справжні професіонали. Тепер театр планує гастролі не лише Україною, а й за кордоном.

Тим часом працівники Миколаївського академічного художнього драматичного театру з першого дня повномасштабного вторгнення відмовилися від слова “російський” у назві.

Крім того, митці надихають своєю волонтерською діяльністю інших. Дивись, як Миколаївський театр шиє одяг для українських військових.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!