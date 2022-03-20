Відкрили швацький цех. Як Миколаївський драмтеатр допомагає нашим військовим

Працівники Миколаївського академічного художнього драматичного театру з першого дня повномасштабного вторгнення відмовилися від слова “російський” у назві.

Люди, які довгі роки вражали миколаївців своїм творчим талантом, зараз знову надихають своїм прикладом.

Швацький цех у театрі виробляє стрічки для розпізнавання бійців та дощовики, а ще такі необхідні теплі речі.

Матеріали — тканину та нитки — привозять волонтери. Шиють не тільки в театрі, а й по домівках, до роботи долучаються й звичайні містяни.

Тут вірять, що кожен може захищати країну на своєму фронті.

Нині жителі кожного українського міста об’єдналися, щоб допомагати ЗСУ. Раніше ми розповідали, як працює волонтерство в Одесі.