Открыли швейный цех. Как Николаевский драмтеатр помогает нашим военным

Работники Николаевского академического художественного драматического театра с первого дня полномасштабного вторжения отказались от слова русский в названии.

Люди, долгие годы поражавшие жителей города своим творческим талантом, сейчас снова вдохновляют своим примером.

Швейный цех в театре производит ленты для распознавания бойцов и дождевики, а так же необходимые теплые вещи.

Материалы — ткань и нити — привозят волонтеры. Шьют не только в театре, но и по домам, к работе приобщаются и обычные горожане.

Здесь верят, что каждый может защищать страну на своем фронте.

Сейчас жители каждого украинского города объединились, чтобы помогать ВСУ. Раньше мы рассказывали, как работает волонтерство в Одессе.