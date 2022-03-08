За день шиють мінімум 50 комплектів одягу. Як майстерні у Дніпрі виробляють одяг для наших військових

У Дніпрі кілька майстерень з пошиття спецодягу з початку війни перепрофілювалися на форму для українських бійців.

Швачки відклали усі замовлення і зосередилися тільки на допомозі армії. Шиють мінімум 50 теплих комплектів на день.

Вісім років тому, коли Росія пішла війною на Україну, ці майстерні теж працювали на військо. Тоді шили з усього, що було більш-менш схоже на військове. Нині — тільки зі спеціальної тканини й з легкими наповнювачами.

Як працюють. майстерні з пошиття одягу дивись у відео.

Не тільки одяг шиють! Раніше ми розповідали, як на Дніпропетровщині готуються зустрічати окупанта.