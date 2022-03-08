Україна

За день шиють мінімум 50 комплектів одягу. Як майстерні у Дніпрі виробляють одяг для наших військових

Софія Богуцька 08 Березня 2022, 11:00

Більше відео
Втрати Росії в Україні. Скільки ворожих сил знищили ЗСУ 08.03.2022
Просування військ РФ значно уповільнилося: втрати ворога та стан на фронті 8 березня
0:02:38
Як черкаси захищаються від ворога
Сотні “їжаків” та тисячі мішків з піском: як Черкаси захищаються від ворога
0:02:47
Дмитро Разумков про тероброну
Настрій бадьорий та бойовий: Разумков про тероборону, ЗСУ та волонтерство
0:03:55
Терор від Росії
Нас хочуть змусити до покори тотальним терором: яку заборонену зброю використовує Росія
Дивитись більше

Останні відео
Втрати Росії в Україні. Скільки ворожих сил знищили ЗСУ 08.03.2022

Просування військ РФ значно уповільнилося: втрати ворога та стан на фронті 8 березня
0:03:03
Як шиють одяг для військових у Дніпрі
За день шиють мінімум 50 комплектів одягу. Як майстерні у Дніпрі виробляють одяг для наших військових
0:02:38
Як черкаси захищаються від ворога
Сотні “їжаків” та тисячі мішків з піском: як Черкаси захищаються від ворога
0:02:47
Дмитро Разумков про тероброну
Настрій бадьорий та бойовий: Разумков про тероборону, ЗСУ та волонтерство
0:03:55
Терор від Росії
Нас хочуть змусити до покори тотальним терором: яку заборонену зброю використовує Росія
0:01:39
Протести у Чаплинці
Українці не здаються! Патріоти продовжують виходити на мітинги проти агресорів
0:03:27
АЕС
Якщо хоч один снаряд впаде на АЕС! Як уберегти та не допустити планетарної трагедії
0:03:53
Як уряд планує відновлювати економіку після війни
Підтримка людей навіть попри війну: як уряд планує відновлювати економіку України
0:02:59
Віталій Кім
Ситуація в області напружено-керована: Віталій Кім про війну на Миколаївщині
0:04:22
ситуація на Запоріжжі сьогодні
Вбивають заради розваги! Звірства Росії на Запоріжжі та спротив населення
Більше відео
Втрати Росії в Україні. Скільки ворожих сил знищили ЗСУ 08.03.2022
Читати далі
Просування військ РФ значно уповільнилося: втрати ворога та стан на фронті 8 березня
Як черкаси захищаються від ворога
Читати далі
Сотні “їжаків” та тисячі мішків з піском: як Черкаси захищаються від ворога

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь