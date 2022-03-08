В день шьют минимум 50 комплектов одежды. Как мастерские в Днепре производят одежду для наших военных

В Днепре несколько мастерских по пошиву спецодежды с начала войны перепрофилировались в форму для украинских бойцов.

Швеи отложили все заказы и сосредоточились только на помощи армии. Шьют минимум 50 теплых комплектов в день.

Восемь лет назад, когда Россия пошла войной на Украину, эти мастерские тоже работали на армию. Тогда шили из всего, что было более-менее похоже на военное. Сейчас — только из специальной ткани и с легкими наполнителями.

Как трудятся. мастерские по пошиву одежды смотри в видео.

Не только одежду шьют! Раньше мы рассказывали, как в Днепропетровской области готовятся встречать оккупанта.