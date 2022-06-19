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Зменшився репертуар та кількість місць, проте опера нарешті ожила! В Одесі вперше від 24 лютого запрацював театр

Назар Бурхан 20 Червня 2022, 00:00

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