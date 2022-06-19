Зменшився репертуар та кількість місць, проте опера нарешті ожила! В Одесі вперше від 24 лютого запрацював театр

Купатися в морі не можна, але окультурюватися — залюбки. Одеський оперний театр відкрив новий сезон. Квитки викупили ще у перші години роботи кас.

За новими правилами воєнного стану, головною вимогою роботи театру є наявність укриття на час тривоги, тож вистави зможуть одночасно відвідати лише 300 глядачів.

Востаннє театр приймав глядачів 23 лютого. Відтоді його зачинила на довгі 115 днів. Лише на початку травня в опері почалися перші репетиції.

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Щойно оголосили, що будуть вистави й продаються квитки, буквально за кілька годин їх вже не було в наявності, — каже заслужений артист України Дмитро Павлюк.

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Найважливіша вимога — наявність укриття на час тривоги. Будівлю театру зводили ХІХ століття, про захисні споруди тоді навіть не думали, тож для глядачів облаштували технічні приміщення. Під час сирени людей до сховища проводитимуть працівники театру.

Приміщення обладнане сидячими місцями та має усе необхідне: воду, антисептики, ліхтарики, аптечки, WI-FI тощо.

Театр має також ще три підземні поверхи, які можна використовувати як укриття, їх нині облаштовують.

Зменшився також репертуар, за тиждень буде всього три вистави. Проте тут впевнені, що навіть у такий скрутний час, вистави потрібні українцям, адже артисти можуть хоча б на кілька годин відволікти від стресу та тривоги.

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