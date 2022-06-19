Уменьшился репертуар и количество мест, однако опера наконец-то ожила! В Одессе впервые с 24 февраля заработал театр

Купаться в море нельзя, но окультуриваться — с радостью! Одесский оперный театр открыл новый сезон. Билеты выкупили еще в первые часы работы касс.

По новым правилам военного положения, главным требованием работы театра является наличие укрытия на время тревоги, так что представления смогут одновременно посетить только 300 зрителей.

В последний раз театр принимал зрителей 23 февраля. С тех пор его закрыли на долгие 115 дней. Лишь в начале мая в опере начались первые репетиции.

Сейчас также смотрят

Как только объявили, что будут представления и продаются билеты, буквально через несколько часов их уже не было в наличии, — говорит заслуженный артист Украины Дмитрий Павлюк.

Первый премьерный гала-концерт посвятили ВСУ, для артистов это особый труд.

Самое важное требование — наличие укрытия на время тревоги. Здание театра возводили в XIX веке, о защитных сооружениях тогда даже не думали, так что для зрителей обустроили технические помещения. Во время сирены людей в убежище будут сопровождать работники театра.

Помещение оборудовано сидячими местами и имеет все необходимое: воду, антисептики, фонарики, аптечки, WI-FI и т.д.

Театр имеет также еще три подземных этажа, которые можно использовать в качестве укрытия, их сейчас обустраивают.

Уменьшился также репертуар, за неделю будет всего три спектакля. Однако здесь уверены, что даже в такое трудное время спектакли нужны украинцам, ведь артисты могут хотя бы на несколько часов отвлечь от стресса и тревоги.

В Одессе действует строгий запрет на посещение пляжей. За нарушение этого правила некоторым мужчинам даже вручили повестки. Ранее мы рассказывали, законно ли вручение повесток на пляжах Одессы.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!