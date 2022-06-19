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Уменьшился репертуар и количество мест, однако опера наконец-то ожила! В Одессе впервые с 24 февраля заработал театр

Назар Бурхан 20 июня 2022, 00:00

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