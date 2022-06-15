Отдохнул на пляже — держи повестку. Как в Одесской области наказывают нарушителей и чем опасны побережья

Одесситы традиционно загорают на пляже и купаются в море. Даже трагический случай на днях, когда 50-летний мужчина на глазах у жены и сына подорвался на мине в море, почти не повлиял на ситуацию.
Поэтому нарушителям правил стали выдавать повестки. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о ситуации в области, опасности на побережьях и вручении повесток на пляжах.
После профилактических разговоров человек, наоборот, более мотивирован и с удовольствием посетит военкомат, — говорит Братчук.
После профилактических разговоров человек, наоборот, более мотивирован и с удовольствием посетит военкомат, — говорит Братчук.
Вручение повесток на пляжах не запрещено законом. Их могут вручать представители Вооруженных сил в любых местах.
Правоохранители провели рейд по пляжам и выписали повестки всем мужчинам призывного возраста, которые нежились на солнце и купались.
Это стало еще одной попыткой отвадить людей от заминированных пляжей. Ограничительные ленты, таблички и плавающие в море мины на многих не действуют.
Вручение повестки не означает автоматический призыв в ВСУ. К сожалению, на этом пытаются хайповать.
Вручение повестки не означает автоматический призыв в ВСУ. К сожалению, на этом пытаются хайповать.
Отдыхающих не останавливают даже трагические случаи. Люди должны понять, что отдых на заминированных пляжах действительно очень опасен.
Сегодня была воздушная тревога, но обстрелы не зафиксированы. В отличие от вчерашнего дня, который был “веселым”. Произошел ракетный обстрел, противовоздушной обороной были уничтожены две ракеты.
В Одесской области начались сборы урожая. Область первой начала собирать озимый ячмень.Братчук говорит, что работы много, но нужно работать на победу Украины.
Ранее мы рассказывали о нетипичном пляжном сезоне в Одессе.
А еще у Вікна есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!