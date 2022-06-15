Отдохнул на пляже — держи повестку. Как в Одесской области наказывают нарушителей и чем опасны побережья

Одесситы традиционно загорают на пляже и купаются в море. Даже трагический случай на днях, когда 50-летний мужчина на глазах у жены и сына подорвался на мине в море, почти не повлиял на ситуацию.

Поэтому нарушителям правил стали выдавать повестки. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о ситуации в области, опасности на побережьях и вручении повесток на пляжах.

Вручение повесток на пляжах

После профилактических разговоров человек, наоборот, более мотивирован и с удовольствием посетит военкомат, — говорит Братчук.

Вручение повесток на пляжах не запрещено законом. Их могут вручать представители Вооруженных сил в любых местах.

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Правоохранители провели рейд по пляжам и выписали повестки всем мужчинам призывного возраста, которые нежились на солнце и купались.

Это стало еще одной попыткой отвадить людей от заминированных пляжей. Ограничительные ленты, таблички и плавающие в море мины на многих не действуют.

Вручение повестки не означает автоматический призыв в ВСУ. К сожалению, на этом пытаются хайповать.

Отдыхающих не останавливают даже трагические случаи. Люди должны понять, что отдых на заминированных пляжах действительно очень опасен.

Ситуация в Одессе

Сегодня была воздушная тревога, но обстрелы не зафиксированы. В отличие от вчерашнего дня, который был “веселым”. Произошел ракетный обстрел, противовоздушной обороной были уничтожены две ракеты.

В Одесской области начались сборы урожая. Область первой начала собирать озимый ячмень.

Братчук говорит, что работы много, но нужно работать на победу Украины.

Ранее мы рассказывали о нетипичном пляжном сезоне в Одессе.

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