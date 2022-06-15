Відпочив на пляжі — тримай повістку. Як на Одещині карають порушників і чим небезпечні узбережжя

Одесити традиційно засмагають на пляжі та купаються в морі. Навіть трагічний випадок днями, коли 50-річний чоловік на очах у дружини та сина підірвався на міні у морі, майже не вплинув на ситуацію.

Тож порушникам правил почали видавати повістки. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про ситуацію в області, небезпеку на узбережжях та вручення повісток на пляжах.

Вручення повісток на пляжі

Після профілактичних розмов людина, навпаки, більш мотивована і з задоволенням відвідає військкомат, — говорить Братчук.

Вручення повісток на пляжах не заборонено законом. Їх можуть вручати представники Збройних сил у будь-яких місцях.

Зараз також дивляться

Правоохоронці провели рейд пляжами та виписали повістки всім чоловікам призовного віку, які ніжились на сонці та купались.

Це стало ще однією спробою відвадити людей від замінованих пляжів. Адже обмежувальні стрічки, таблички та міни, що плавають у морі, на багатьох просто не діють.

Вручення повістки не означає автоматичний призов до ЗСУ. Прикро, що на цьому намагаються хайпувати.

Відпочивальників не зупиняють навіть трагічні випадки. Люди мають зрозуміти, що перебувати на пляжах, які можуть бути заміновані, дійсно небезпечно.

Ситуація в Одесі

Сьогодні була повітряна тривога, але обстрілів не зафіксовано. На відміну від вчорашнього дня, який був “веселим”. Відбувся ракетний обстріл, протиповітряною обороною було знищено дві ракети.

На Одещині почалися збори врожаю. Область першою почала збирати озимий ячмінь.

Братчук каже, що роботи багато, але потрібно працювати на перемогу України.

Раніше ми розповідали про нетиповий пляжний сезон в Одесі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!