Ворожі кораблі чергують біля Одеси — як місто готується до розблокування портів

Ризики ракетних та авіаційних ударів по Одесі дуже високі, попереджають військові.

Проте останні два дні на Одещині минули відносно спокійно. З настанням літа регіон поступово повертається до режиму так званого курортного сезону.

Відчиняються дедалі більше розважальних та закладів харчування, людей значно побільшало.

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Але цього року сезон буде без купання в Чорному морі, тому що узбережжя заміноване, а в морі розкидані понад півтисячі морських мін.

Шанси на проведення десантної висадки на українське узбережжя зараз низькі. Флотилія ворога не заходить до зони ураження Військово-морських сил України.

Читати на тему Одесити допомагають ловити “іхтіандрів”. Сергій Братчук про справжню ситуацію в місті Речник Одеської ОВА розповів про ранкові вибухи та туристичну ситуацію в Одесі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки чергового ракетного удару по Одещині.