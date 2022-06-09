Ворожі кораблі чергують біля Одеси — як місто готується до розблокування портів

Ризики ракетних та авіаційних ударів по Одесі дуже високі, попереджають військові.
Проте останні два дні на Одещині минули відносно спокійно. З настанням літа регіон поступово повертається до режиму так званого курортного сезону.
Відчиняються дедалі більше розважальних та закладів харчування, людей значно побільшало.
Але цього року сезон буде без купання в Чорному морі, тому що узбережжя заміноване, а в морі розкидані понад півтисячі морських мін.
Шанси на проведення десантної висадки на українське узбережжя зараз низькі. Флотилія ворога не заходить до зони ураження Військово-морських сил України.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки чергового ракетного удару по Одещині.