Одесити допомагають ловити “іхтіандрів”. Сергій Братчук про справжню ситуацію в місті

Сьогодні вранці, 7 червня, одеситів налякали вибухи, але не було жодної інформації про обстріли в офіційних джерелах. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про вибухи в Одесі та туристичну ситуацію в місті.

Про вибухи в Одесі

За його словами, ніч минула відносно спокійно, без ворожих обстрілів. Також Братчук нагадав, що під час війни українські військові теж можуть тренуватися та проводити навчання. Тож, імовірно, саме вибухи від навчань чули люди. Крім того, закликав орієнтуватися на офіційні джерела інформації та слідкувати за повідомленнями місцевої влади.

Про туристичну ситуацію в Одесі

— Ми розуміємо, що є мінно-вибухова небезпека, тож пляжі — закриті, але є певна категорія людей, яка нехтує правилами та намагається їх порушити.

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Поліція добре слідкує за правопорядком, але бували й випадки, коли самі одесити витягували з води “іхтіандрів”, які порушували правила.

— Для закладів дозвілля, що працюють, є дуже чіткі правила. Для них прописані інструкції, за якими вони мають діяти, наприклад, під час повітряної тривоги. Також ці заклади мають не допускати великого скупчення людей.

Також речник Одеської ОВА повідомив, що в місті встановлена комендантська година для всіх, без жодних винятків.

За словами Братчука, навіть приватні комплекси відпочинку не повинні мати допуску до води. Басейни можуть працювати, але люди не мають ходити на пляж та заходити у море.

Відпочивати теж треба, адже це підтримує нашу економіку. Проте пам’ятаймо, що в країні триває війна, тож треба бути обережними й дотримуватися усіх правил воєнного стану.

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