Привіт із минулого: у Маріуполі шириться холера — як намагаються зупинити епідемію

Маріуполь окрім ворожої окупації зіткнувся зі ще одним викликом — холерою.
Це інфекційне захворювання виникає тоді, коли вода або їжа заражені бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Вона викликає сильну діарею, зневоднення й може призвести до смерті.
Раніше вважалося, що холера лишилася далеко в минулому.
Однак дії російських окупантів, масові поховання загиблих, яких закопували, де тільки можливо, призвели до спалаху середньовічної епідемії в сучасності.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, яка епідеміологічна ситуація зараз у місті та які дії робить влада окупації, щоб перемогти холеру.
Епідемія, за словами Петра Андрющенка, тільки набирає обертів. Про це говорить і всеукраїнський санлікар Ігор Кузін.
Окупанти розуміють небезпеку й те, що їм потрібно вживати певних заходів.
Окупанти розуміють небезпеку й те, що їм потрібно вживати певних заходів.
Однак російські військові ухвалили найгірше з епідеміологічного боку рішення в боротьбі з епідемією, вирішивши повністю закрити місто на карантин.
Замість того, щоб робити реальні кроки, які допоможуть впоратися з епідемією, окупанти погіршують ситуацію.
До прикладу, вони запустили водопостачання у Приморський район, і ми можемо спостерігати поширення епідемії.
У міській раді щиро сподіваються, що у росіян таки вистачить клепки пустити хоча б міжнародні організації, які зможуть фахово покращити ситуацію, бо вона стає дедалі небезпечнішою.
Однак поки що це лише сподівання, адже російська сторона ніяк не демонструє бажання зворотного зв’язку і прагнення зупинити холеру.
З міста виїхати неможливо, а в’їзд значно ускладнили. Втім, можна заїхати людям з маріупольською пропискою.
Андрющенко наголошує, що повернення в Маріуполь — це квиток в один кінець. Адже шанс, що тебе випустять, доволі мізерний.
Фактично місто зачинене, всі евакуаційні заходи зупинені, дороги заблоковані, поля заміновані.
Фактично місто зачинене, всі евакуаційні заходи зупинені, дороги заблоковані, поля заміновані.
На жаль, тенденція повернення в Маріуполь, навіть під час таких складних умов, зберігається. Не зупиняє навіть холера.
Окупанти маніпулюють майном, нерухомістю, обіцянками тощо, щоб люди повернулися й особисто підписали папери, які нібито убезпечать все нажите від розкрадання.
Але це лише прийом, щоб затягнути людей у місто. Схожа ситуація і з російською дезінформацією.
Людям надсилають відео, де місто вже повністю ожило, там прибрано й зелено. Насправді ж місто має зовсім інший вигляд.
Людям надсилають відео, де місто вже повністю ожило, там прибрано й зелено. Насправді ж місто має зовсім інший вигляд.
Частково, ускладнивши в’їзд у місто, окупанти допомагають українській владі переконати людей, що туди не варто їхати. Поки місто під окупацією, нічого хорошого там не чекає.
Хоча окупанти заборонили й спробували заблокувати Viber, їм це не вдалося.
Тому зараз зв’язок зберігається через цей месенджер, оскільки мобільний зв’язок працює дуже погано й постійно блокується окупантами.
За даними розвідки, окупанти крадуть українське майно, у цю мить вантажаться судна з металом. Однак, за словами Андрющенка, з портом відбуваються дивні речі.
Про нього російські окупанти різко замовчали. За спостереженням, біля порту влаштували мобільні блокпости й не дають людям фіксувати, що ж відбувається.
Про нього російські окупанти різко замовчали. За спостереженням, біля порту влаштували мобільні блокпости й не дають людям фіксувати, що ж відбувається.
Єдине, що відомо: метал вантажать, але він поки лишається в порту, його не почали транспортувати.
Також є інформація, що в маріупольський порт прибуло судно з не надто безпечним і законним вантажем. Влада зараз намагається з’ясувати ситуацію.
Втім, можна стверджувати, що повноцінну роботу порту не відновлено і він функціонує в обмеженому режимі.
Маріуполь зараз оповитий не тільки епідемією, а й російськими фейками. Ми спростовуємо дезінформацію про Маріуполь. Щоб бути в курсі реальної ситуації, читай наш матеріал.