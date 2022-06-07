Привіт із минулого: у Маріуполі шириться холера — як намагаються зупинити епідемію

Маріуполь окрім ворожої окупації зіткнувся зі ще одним викликом — холерою.

Це інфекційне захворювання виникає тоді, коли вода або їжа заражені бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Вона викликає сильну діарею, зневоднення й може призвести до смерті.

Раніше вважалося, що холера лишилася далеко в минулому.

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Однак дії російських окупантів, масові поховання загиблих, яких закопували, де тільки можливо, призвели до спалаху середньовічної епідемії в сучасності.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, яка епідеміологічна ситуація зараз у місті та які дії робить влада окупації, щоб перемогти холеру.

Яка ситуація з холерою в Маріуполі зараз

Епідемія, за словами Петра Андрющенка, тільки набирає обертів. Про це говорить і всеукраїнський санлікар Ігор Кузін.

Окупанти розуміють небезпеку й те, що їм потрібно вживати певних заходів.

Однак російські військові ухвалили найгірше з епідеміологічного боку рішення в боротьбі з епідемією, вирішивши повністю закрити місто на карантин.

Замість того, щоб робити реальні кроки, які допоможуть впоратися з епідемією, окупанти погіршують ситуацію.

До прикладу, вони запустили водопостачання у Приморський район, і ми можемо спостерігати поширення епідемії.

У міській раді щиро сподіваються, що у росіян таки вистачить клепки пустити хоча б міжнародні організації, які зможуть фахово покращити ситуацію, бо вона стає дедалі небезпечнішою.

Однак поки що це лише сподівання, адже російська сторона ніяк не демонструє бажання зворотного зв’язку і прагнення зупинити холеру.

Маріуполь досі заблокований?

З міста виїхати неможливо, а в’їзд значно ускладнили. Втім, можна заїхати людям з маріупольською пропискою.

Андрющенко наголошує, що повернення в Маріуполь — це квиток в один кінець. Адже шанс, що тебе випустять, доволі мізерний.

Фактично місто зачинене, всі евакуаційні заходи зупинені, дороги заблоковані, поля заміновані.

Чи зберігається бажання людей повернутися в рідний Маріуполь?

На жаль, тенденція повернення в Маріуполь, навіть під час таких складних умов, зберігається. Не зупиняє навіть холера.

Окупанти маніпулюють майном, нерухомістю, обіцянками тощо, щоб люди повернулися й особисто підписали папери, які нібито убезпечать все нажите від розкрадання.

Але це лише прийом, щоб затягнути людей у місто. Схожа ситуація і з російською дезінформацією.

Людям надсилають відео, де місто вже повністю ожило, там прибрано й зелено. Насправді ж місто має зовсім інший вигляд.

Частково, ускладнивши в’їзд у місто, окупанти допомагають українській владі переконати людей, що туди не варто їхати. Поки місто під окупацією, нічого хорошого там не чекає.

Чи зберігається зв’язок з Маріуполем?

Хоча окупанти заборонили й спробували заблокувати Viber, їм це не вдалося.

Тому зараз зв’язок зберігається через цей месенджер, оскільки мобільний зв’язок працює дуже погано й постійно блокується окупантами.

Роботу порту відновили й почали красти?

За даними розвідки, окупанти крадуть українське майно, у цю мить вантажаться судна з металом. Однак, за словами Андрющенка, з портом відбуваються дивні речі.

Про нього російські окупанти різко замовчали. За спостереженням, біля порту влаштували мобільні блокпости й не дають людям фіксувати, що ж відбувається.

Єдине, що відомо: метал вантажать, але він поки лишається в порту, його не почали транспортувати.

Також є інформація, що в маріупольський порт прибуло судно з не надто безпечним і законним вантажем. Влада зараз намагається з’ясувати ситуацію.

Втім, можна стверджувати, що повноцінну роботу порту не відновлено і він функціонує в обмеженому режимі.

Маріуполь зараз оповитий не тільки епідемією, а й російськими фейками. Ми спростовуємо дезінформацію про Маріуполь. Щоб бути в курсі реальної ситуації, читай наш матеріал.