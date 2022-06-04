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Ексклюзив

Моторошна правда про окупацію Маріуполя очима дитини — щоденник війни 9-річного хлопчика

Андрій Почтєв 04 Червня 2022, 20:30
Історія хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник війни

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