Жуткая правда об оккупации Мариуполя глазами ребенка — дневник войны 9-летнего мальчика

Он невольно прославился на весь мир, написав всего несколько страниц в обычном блокноте. Однако это тот случай, когда для подобного признания было достаточно и одной фразы, способной мгновенно запечатлеться в истории.

Для обычного 9-летнего мальчика Егора это слова “у меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь”.

Жуткую гибель своего города и его жителей маленький мальчик с семьей наблюдали все сто дней войны. Лишь недавно обессиленные люди решились оставить разбитую малую родину и добрались до Запорожья.

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Самое дорогое с собой

О мальчике из Мариуполя все заговорили месяц назад, когда его родственник, фотограф Евгений Сосновский, которому удалось раньше покинуть блокадный город, избегая подробностей обнародовал на своей странице в соцсети щемящие фото. На них детским почерком были написаны вещи, от которых в жилах стынет кровь.

Эти фотографии наделали немало шума в Украине и уже вскоре они ошеломили зарубежных читателей на страницах ведущих медиа. Конечно, о детском дневнике узнали и россияне.

Поэтому когда семья Егора решилась уехать из Мариуполя, благотворители, которые занимались этой операцией, пытались сделать ее максимально непубличной и секретной.

В Запорожье Егор, его бабушка, мама Елена и 15-летняя сестра Вероника прибыли в ночь на 3 июня вместе с другими эвакуированными. Среди небольшой кучки вещей, оставшихся в обездоленной семье, конечно, был спрятан и знаменитый теперь дневник.

“У меня выдрана кожа”

Мама Егора говорит, что почти всего они лишились в середине марта, когда в их дом неподалеку от Азовстали прилетел вражеский снаряд.

18 марта прилетело к нам домой. Снесло крышу, нас засыпало всех. Все было в пыли, дети кричали, плакали. Когда хоть чуть-чуть стало видно, мы начали вылезать из-под завалов, — вспоминает Елена.

Все тогда получили ранения, о которых впоследствии Егор напишет в своем дневнике так: “У меня рана на спине, выдрана кожа. У сестры ранения головы, у мамы выдрана кожа на руке и дырка в ноге”.

Через неделю после того попадания от тяжелых ран умер отец Елены, дедушка Егора. Ничем помочь мужчине семья не смогла.

Папа умер от ран, за восемь дней истек кровью. Помощи не было ни одной уже к тому моменту. Ни врачей, никого, — рассказывает Елена.

Война

После гибели родного дедушки Егор и начал вести свой дневник. И первое слово, которое он написал, была “война”. В блокноте вместе с какими-то бытовыми моментами мальчик описывал совершенно дикие для мирных времен или далеких от войны городов события.

И от этого этот рассказ становился еще более жутким. “Я хорошо поспал, проснулся, улыбнулся, встал…еще у меня умер дедушка…” Свои рассказы на нескольких страницах Егор разнообразил рисунками, на которых его погибшие собачки с ангельскими крыльями, воины, обугленные мариупольские многоэтажки и танки, которые стреляют по их родному дому.

Надо делать перевязку. Мама первая, я второй, третья сестра. Кстати, у меня появилась подруга Вика, — пишет Егор.

Правда, о судьбе своей новой подружки он ничего не знает. Собственно, мальчик сейчас не слишком разговорчивый — предпочитает молчать и почти ни на шаг не отходит от мамы.

Ни одной строки

В настоящее время семья приходит в себя после ужасов войны и получает медицинскую и психологическую помощь в одном из шелтеров. И то, что эти люди сейчас в безопасности, уверены благотворители, немалая заслуга именно дневника Егора.

Дело в том, что сейчас в Мариуполе россияне настойчиво рассказывают всем, кто остался, что они в Украине никому не нужны и их здесь никто не ждет. Поэтому довольно долго Елена и не решалась покидать разбомбленный оккупантами родной город.

Этот дневник очень помог повлиять, чтобы семья захотела уехать. Когда Женя Сосновский вышел с ним в СМИ, пошло очень много положительных отзывов. Жене предлагали помощь, мол, давайте вытащим их.

И Женя, как мог, передавал это Лене, Егору, Нике, чтобы они чувствовали, что их ждут, — говорит руководитель реабилитационного центра Метинвест Николай Осиченко.

В Запорожье Елена, Вероника и Егор уже постепенно строят планы на будущее. Они не знают, что их ждет дальше. Впрочем говорят, главное, чтобы там не было взрывов, смертей и ужасных рассказов в детском блокнотике.

Сам мальчик добавляет, что теперь не планирует вести свой дневник.

Работница почти уничтоженного рашистами металлургического гиганта в Мариуполе, которая более двух месяцев провела в бункере, пыталась утешить малышей и их родителей.

История женщины, которая отвлекала детей рисованием на Азовстали, доказывает, что украинцы — талантливая и добрая нация.