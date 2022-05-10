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Эти рисунки для меня — самое ценное сокровище! Как работница Азовстали поддерживала детей в бункере творчеством

Андрей Почтев 10 мая 2022, 23:00
Історія жінки, яка відволікала дітей малюванням на Азовсталі

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