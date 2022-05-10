Эти рисунки для меня — самое ценное сокровище! Как работница Азовстали поддерживала детей в бункере творчеством

35-летняя Наталья крепко прижимает к себе стопку бумаг, на которых маленькими ручками нарисованы танк, солнце с тучками и пицца — то, на что дети подземелья Азовстали смотрели собственными глазами или что мечтали увидеть снова.

Работница почти уничтоженного рашистами металлургического гиганта, которая более двух месяцев провела в бункере, старалась утешить малышей и их родителей, приобщая их к творчеству.

Ведь в конкурсах рисунков, которые устраивала активистка, участвовали даже взрослые. Одна из женщин изобразила этакий талисман их убежища, благодаря которому, улыбаясь предполагает Наталья, они и выжили.

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Наталья вместе с еще 172 мариупольцами прибыла в Запорожье в эвакуационной колонне в ночь на понедельник.

Еще в зимней одежде предприятия и почти без личных вещей, она крепко держала в руках детские рисунки и охотно рассказывала, что именно они не дали тогда людям сойти с ума от постоянных бомбардировок и ужасных условий.

Сейчас женщина немного оправилась от потрясений, но все равно почти не выпускает из рук свое сокровище, которое надеется сохранить на всю жизнь.

Кстати, чтобы вывезти часть рисунков на свободную территорию, Наталья решилась выбросить планшет и спрятать их вместо гаджета в потайной карман в сумке.

Черные рисунки

В бункер 2 марта ее привел муж Владимир, так же как и она — работник завода. На Азовстали женщина проработала более десяти лет машинисткой котлов на тамошней теплоэлектроцентрали.

Как и большинство из 42 пленников подземелья, женщина почти не взяла из дома вещей, потому что, как и все, считала, что это ненадолго. Привлечь малышей, которых в их бункере было восемь, к рисованию Наталья решила чуть ли не на следующий день.

Признается: увлекается психологией, поэтому захотелось узнать, что на душе у деток.

Дети приходили, конечно, очень скованные. Я решила просто проверить, насколько они восприняли то, что происходит снаружи. И первые рисунки абсолютно у всех детей были черными! — рассказывает Наталья.

Подземная пицца

Она как могла начала развлекать малышей. Те понемногу привыкали к новым экстремальным условиям жизни в бункере. Самому младшему было всего два с половиной года, а самому старшему — 17.

Затем картинки стали ярче. Вот, например, солнышко и тучки, которых малыши не видели в подземелье долгие недели.

Впрочем, больше всего дети скучали по привычной еде. Для очередного конкурса 12-летний Артем нарисовал пиццу.

— И я ее приготовила. У нас было немного муки, так что я сделала что-то вроде лаваша на сухой сковороде и добавила сверху то, что нашлось у взрослых.

К тому времени еще было немного сыра у кого-то, какой-то горошек, тушёнка, даже кетчуп… И когда дети увидели пиццу, вам не передать их эмоциональный взрыв: как пицца? У нас ведь только консервы, у нас сухпайки! Как ты приготовила пиццу? — вспоминает Наталья.

Оберег для бункера

— А вот это у нас рисовала Маричка, женщине 57 лет. Когда она покидала наш бункер, то подарила мне это и попросила никому не показывать, пока мы также оттуда не выберемся.

Мол, это дерево жизни, которое она сама придумала, и благодаря ему в нашем бункере все выживут. Я ей, конечно, не верила, однако так и случилось, — улыбаясь, Наталья показывает рисунок со стилизованным деревом и птицами под ним.

В качестве призов в конкурсах рисунков, рассказывает Наталья, были мелочи, которые удавалось смастерить в бункере. Активистка уверенна, что война — это время, когда любой подарок имеет немалую цену.

Это были какие-то вафли, о которых ты забыл в рюкзаке. Какие-то семечки кто-то давал. Родители сами приходили, давали что-то и говорили — это тебе для розыгрыша призов.

Мой муж делал фонарики: бралась какая-то батарейка, где-то отыскивался светодиод, и это был подарок. Дети искренне радовались, как не могли радоваться малыши, живущие в мире. Потому что, например, самодельный фонарик в темном подземелье — это реально круто, — говорит Наталья.

Это со мной навсегда

Ныне Наталья с мужем остановились в Запорожье, где надеются устроиться на работу по специальности. Женщина признается: не тешит себя иллюзиями по поводу быстрого возвращения в Мариуполь, ведь по дороге в эвакуационный автобус видела, во что превратился город.

Рисунки, которые она успела захватить с собой, женщина надеется сохранить на всю оставшуюся жизнь.

— Это такая память… Я могу не сохранить какие-то фото в телефоне, но это… я буду беречь для себя на память о тех детишках, которые были для меня стимулом, чтобы просыпаться утром и не сойти с ума в этом замкнутом пространстве.

Они для меня имеют большую ценность, чем, например, какая-то недвижимость! — делится женщина.

65-летняя бабушка, которая смогла выбраться из Азовстали, еле сдерживает слезы, когда вспоминает о своем выживании в подземелье. Сама она когда-то долгие годы работала диспетчером на этом заводе. Читай ее историю.