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Ці малюнки для мене — найцінніший скарб! Як працівниця Азовсталі підтримувала дітей у бункері творчістю

Андрій Почтєв 10 Травня 2022, 23:00
Історія жінки, яка відволікала дітей малюванням на Азовсталі

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