Розповіді

Першокласниця з Авдіївки: історія 8-річної Віки, яка не бачила мирної України

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Червня 2022, 07:00
Історія першокласниці з Авдіївки

Більше новин
Що приготувати на сніданок - 3 оригінальні рецепти
Експериментуй з вівсянкою та яйцями! Три оригінальних варіанти класичного сніданку від Джеймі Олівера
IT-кластер на Закарпатті допомагає бізнесу відновити роботу
Кузня стартапів: як Закарпаття перетворюється на потужний IT-хаб
Як відповісти на дитячі запитання - поради психологині
“Дитина питає: що буде з нашим домом. Як правильно відповісти?”
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 червня
Дивитись більше

Матеріали по темі

IT-кластер на Закарпатті допомагає бізнесу відновити роботу
Кузня стартапів: як Закарпаття перетворюється на потужний IT-хаб
Як відповісти на дитячі запитання - поради психологині
“Дитина питає: що буде з нашим домом. Як правильно відповісти?”
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 червня
Друга Ріка дає благодійні концерти в Україні та Європі
Хто, якщо не ми? Друга Ріка про результати свого благодійного туру та червневі концерти

Відео
0:03:22
IT-кластер на Закарпатті допомагає бізнесу відновити роботу

Кузня стартапів: як Закарпаття перетворюється на потужний IT-хаб
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 червня
0:05:17
Денис Шмигаль
Додаткові програми підтримки українців та допомога партнерів: Шмигаль про досягнення уряду 31 травня
0:03:15
Блокада українських портів - шляхи розв'язання проблеми
Чим загрожує Україні та світу блокада українських портів та які є варіанти подолання кризи
0:08:57
Вадим Денисенко розповів, як зірвати плани Путіна
Намагається “врятувати” світ від голоду — Вадим Денисенко про багатоходовки Путіна
0:04:10
Ситуація в Донецькій області 31.05.2022 - ситуація на фронті
Росіяни добивають те, що не знищили за вісім років — що відбувається на Донецькому напрямку
0:08:49
Епіфаній про незалежність УПЦ Московського патріархату від Москви
Чи стала УПЦ Московського патріархату незалежною від Москви — пояснив Епіфаній
0:03:11
Родина Граур створила пекарню на колесах у Золотоноші
Пекарня на колесах — як сім’я з Горенки випікає хліб в евакуації
0:03:12
Критичний імпорт в Україні
Україна забезпечує себе базовими харчами на 80% — що таке критичний імпорт та як це працює
0:01:12
Перше відео безстрашного десанту, що доправив підмогу бійцям Азову
Це могла бути їхня остання місія! Перше відео безстрашного десанту, що проривався до бійців Азова
Більше відео
Першокласниця з Авдіївки: історія 8-річної Віки, яка не бачила мирної України
Читати далі
Від Майдану до передової. Як військова медичка Кіра Нечай допомагає рятувати людей

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь