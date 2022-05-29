Найстрашніше було не бачити одне одного — історія мами та її двох синів-близнюків, яким дивом врятували зір після вибухової хвилі

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Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 29 Травня 2022, 16:00
мамі та близьнюкам врятували зір
Фото: ДСНС/Facebook

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