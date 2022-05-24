Задля лікування тяжко поранених діточок — співачка ROXOLANA провела благодійні виступи у США

Українська співачка ROXOLANA провела кілька благодійних виступів у США. Метою поїздки був збір коштів на медичне обладнання для львівської лікарні Святого Миколая через фонд Запорука.

Благодійний захід, який вшановував жінок на війні, відбувся у Вашингтоні. ROXOLANA виконала свої найвідоміші пісні та розповіла про ситуацію в Україні й те, як можна допомогти українським дітям.

На що підуть зібрані кошти

— Я щаслива, що завдяки стільком небайдужим людям нам вдалось зібрати кошти, за які буде придбано мобільний нейрохірургічний операційний стіл PST300.

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Це дуже потрібне зараз обладнання, адже за його допомогою можна проводити складні операції на головному та спинному мозку.

Вартість такого операційного стола складає близько $80 тисяч, тому ми об’єднались з благодійним фондом Запорука, щоб допомогти з його придбанням, — розповідає співачка.

За її словами, зараз навантаження на хірургічне відділення лікарні Святого Миколая дуже зросло, лікарі оперують дітей в три зміни бех вихідних, зокрема й поранених від військових снарядів.

Гроші на обладнання також вдалось зібрати завдяки знаменитому американському актору, продюсеру та режисеру Лієву Шрайберу, який співзаснував ініціативу BlueCheck Ukraine. Вона зробила значний внесок у придбання медичного обладнання.

Виступи в США та плани на майбутнє

18 травня співачка взяла участь у прийнятті Unite For Ukraine в Інституті миру США.

А 20 травня на запрошення посла України в США Оксани Маркарової ROXOLANA виступила на благодійному аукціоні сучасного українського мистецтва в Українському домі у Вашингтоні.

Кошти, зібрані від продажу картин, підуть на протезування Наталії Степаненко та її доньки Яни. Вони отримали тяжкі поранення під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську.

Та ROXOLANA не збирається зупинятись на досягнутому. Уже 16 червня вона візьме участь у благодійному онлайн-концерті на підтримку України за ініціативи World Unite For Ukraine, який транслюватиметься у 25 країнах світу.

Уже зовсім скоро, в День захисту дітей, 1 червня, на одній українській сцені об’єднаються відомі артисти. Cirque du Soleil та Onuka виступлять на концерті Я з тобою. Читай деталі про захід.