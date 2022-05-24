Шоу-биз

Для лечения тяжело раненых детишек — певица ROXOLANA провела благотворительные выступления в США

Елена Яковлева, редактор сайта 24 мая 2022, 21:00
Співачка ROXOLANA виступила в США з благодійними концертами

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