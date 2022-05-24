Для лечения тяжело раненых детишек — певица ROXOLANA провела благотворительные выступления в США

Украинская певица ROXOLANA провела несколько благотворительных выступлений в США. Целью поездки был сбор средств на медицинское оборудование для львовской больницы Святого Николая через фонд Запорука.

Благотворительное мероприятие, которое почтило женщин на войне, состоялось в Вашингтоне. ROXOLANA исполнила свои самые известные песни и рассказала о ситуации в Украине и о том, как можно помочь украинским детям.

На что пойдут собранные средства

— Я счастлива, что благодаря столь неравнодушным людям нам удалось собрать средства, за которые будет приобретен мобильный нейрохирургический операционный стол PST300.

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Это очень нужное сейчас оборудование, ведь с его помощью можно проводить сложные операции на головном и спинном мозге.

Стоимость такого операционного стола составляет около $80 тысяч, поэтому мы объединились с благотворительным фондом Запорука, чтобы помочь с его приобретением, — рассказывает певица.

По ее словам, сейчас нагрузка на хирургическое отделение больницы Святого Николая очень возросла, врачи оперируют детей в три смены без выходных, в том числе и раненых от военных снарядов.

Деньги на оборудование также удалось собрать благодаря знаменитому американскому актеру, продюсеру и режиссеру Леву Шрайберу, соосновавшему инициативу BlueCheck Ukraine. Она внесла значительный вклад в приобретение медицинского оборудования.

Выступления в США и планы на будущее

18 мая певица приняла участие в принятии Unite For Ukraine в Институте мира США.

А 20 мая по приглашению посла Украины в США Оксаны Маркаровой ROXOLANA выступила на благотворительном аукционе современного украинского искусства в Украинском доме в Вашингтоне.

Средства, собранные от продаж картин, пойдут на протезирование Натальи Степаненко и ее дочери Яны. Они получили тяжелые ранения во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске.

Но ROXOLANA не собирается останавливаться на достигнутом. Уже 16 июня она примет участие в благотворительном онлайн-концерте в поддержку Украины по инициативе World Unite For Ukraine, который будет транслироваться в 25 странах мира.

Уже совсем скоро в День защиты детей, 1 июня, на одной украинской сцене объединятся известные артисты. Cirque du Soleil и Onuka выступят на концерте Я с тобой. Читай детали о мероприятии.