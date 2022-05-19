Благотворительный концерт Я с тобой с Cirque du Soleil и Onuka — все ради детей, пострадавших от войны

Из-за войны умирают не только взрослые и не только военные. И это то, из-за чего щемит сердце каждого украинца.

Многие дети погибли в результате российской агрессии. Согласно официальным данным, эта цифра достигла 226, втрое больше детей получили серьезные физические ранения.

Но большинство деток находятся в режиме постоянного стресса и эмоционального напряжения. Такая печальная статистика продолжает расти каждый день.

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Чтобы поддержать маленьких украинцев, Hands Production объединяет украинских вокалистов, музыкантов, хореографов и цирковых артистов в мультижанровом благотворительном шоу Я с тобой.

Организация концерта

Ранее команда устраивала невероятные шоу разных форматов: постановки для Eurovision Song Contest, Х-Фактор, Україна має талант, UEFA и The European Games.

Но сегодня они делают все бесплатно ради прекрасной цели — помочь украинским детям, пострадавшим от войны.

Режиссеры Hands Production Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик рассказали, что для них очень важно сделать мультижанровое шоу Я с тобой именно в Украине.

Чтобы дать возможность детям почувствовать, они не одиноки. Здесь, дома, о них есть кому заботиться, здесь есть те, кто будет оберегать их и делать все ради их счастья. Мы тут, мы не оставим их.

В Украине нет безопасных городов, каждый в любой момент может пострадать от российских ракет и воздушных обстрелов.

Поэтому задача реализации значительно усложнилась, ведь надо организовать все таким образом, чтобы артисты и зрители были в безопасности.

Сделать подобный проект в Украине в нынешних условиях — вызов. Ведь впервые в жизни для съемок мы разрабатывали логистику эвакуации в укрытие.

Кто выступит на концерте Я с тобой

Уже совсем скоро, в День защиты детей, 1 июня, на одной украинской сцене объединятся известные артисты.

Все для того, чтобы подарить детям и взрослым настоящее незабываемое шоу, сказку и магию ради благородной цели.

Среди участников:

Onuka;

Ріanoбой;

группа Probass & Hardi, которая заставила всех украинцев напевать: “Доброго вечора, ми з України”;

артисты Cirque du Soleil: Анатолий Залевский и Оксана Пилипчук;

четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева;

одна из самых гибких людей мира, рекордсменка Книги мировых рекордов Гиннеса Руслана Крутась;

другие артисты мирового уровня.

Где и когда можно посмотреть концерт?

Концерт будут транслировать в режиме реального времени по Киеву 1 июня в 21:00.

Посмотреть его в режиме онлайн можно на следующих платформах:

YouTube Нового канала; СТБ или эфир телеканалов СТБ; М1; UA: Культура; Прямой; бесплатная трансляция и запись на медиасервисе MEGOGO в разделе Шоу.

Цель концерта

Это событие поможет расслабиться от реалий войны, новостей и потерь и положительно отразится на эмоциональном состоянии всех участников процесса, как артистов, так и зрителей.

А также поможет тем, кто в этом нуждается. Ведь первоочередная задача благотворительного концерта Я с тобой состоит в том, чтобы собрать средства на лечение пострадавших от войны детей.

Денежные средства пойдут в БФ Твоя опора и ОО Junior.

Собирать деньги будут с помощью простой системы пожертвований через QR-код, размещенный на экране во время трансляции шоу.

Куда пойдут собранные деньги от БФ Твоя опора?

Как ими будут распоряжаться в БФ Твоя опора, рассказала основательница фонда Валерия Татарчук.

Очень много тяжелораненых деток, пострадавших от разрывов мин и снарядов.

Врачи, чтобы предоставить качественное лечение, нуждаются в дорогостоящих препаратах и ​​оборудовании, которого нет в наших больницах.

Поэтому большинство собранных средств пойдет именно на базовые нужды врачей: медикаменты и оборудование. Чем больше получится собрать, тем больше закупят необходимых материалов и спасут больше жизней.

Другая часть средств отправится за границу, для деток, которым необходимы средства на лечение и реабилитацию именно там.

Куда пойдут собранные деньги от ОО Junior?

Соучредитель ОО Junior, ведущий Нового канала Александр Педан, рассказал о том, куда потратит деньги их организация.

Она занимается тем, что помогает малышам отвлечься от ужасов войны: онлайн уроки со звездами, Fun up-движения с лидерами мнений и т.д.

Сейчас главная мечта и задача Junior на лето 2022 — обеспечить детям восстановление и активный отдых за границей без сирен и сидения в подвалах.

Чтобы профинансировать эту инициативу, нужны средства, и в этом поможет благотворительный концерт Я с тобой.

Обязательно рекомендуют смотреть его вместе с детьми, чтобы подарить малышам светлые эмоции и позитив от невероятно хорошего шоу.

Ведь детей во время войны очень важно поддерживать, сбалансировать негативные эмоции страха, стресса и растерянности позитивом.

Дети очень чувствуют родителей и их эмоции, поэтому, чтобы сбалансировать эмоции детей, нужно в первую очередь сбалансировать собственные.

Так считает звездная семья Григория Решетника. Он рассказал, как поддержать детей во время войны.