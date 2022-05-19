Благотворительный концерт Я с тобой с Cirque du Soleil и Onuka — все ради детей, пострадавших от войны

Из-за войны умирают не только взрослые и не только военные. И это то, из-за чего щемит сердце каждого украинца.
Многие дети погибли в результате российской агрессии. Согласно официальным данным, эта цифра достигла 226, втрое больше детей получили серьезные физические ранения.
Но большинство деток находятся в режиме постоянного стресса и эмоционального напряжения. Такая печальная статистика продолжает расти каждый день.
Чтобы поддержать маленьких украинцев, Hands Production объединяет украинских вокалистов, музыкантов, хореографов и цирковых артистов в мультижанровом благотворительном шоу Я с тобой.
Ранее команда устраивала невероятные шоу разных форматов: постановки для Eurovision Song Contest, Х-Фактор, Україна має талант, UEFA и The European Games.
Но сегодня они делают все бесплатно ради прекрасной цели — помочь украинским детям, пострадавшим от войны.
Режиссеры Hands Production Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик рассказали, что для них очень важно сделать мультижанровое шоу Я с тобой именно в Украине.
Чтобы дать возможность детям почувствовать, они не одиноки. Здесь, дома, о них есть кому заботиться, здесь есть те, кто будет оберегать их и делать все ради их счастья. Мы тут, мы не оставим их.
Чтобы дать возможность детям почувствовать, они не одиноки. Здесь, дома, о них есть кому заботиться, здесь есть те, кто будет оберегать их и делать все ради их счастья. Мы тут, мы не оставим их.
В Украине нет безопасных городов, каждый в любой момент может пострадать от российских ракет и воздушных обстрелов.
Поэтому задача реализации значительно усложнилась, ведь надо организовать все таким образом, чтобы артисты и зрители были в безопасности.
Сделать подобный проект в Украине в нынешних условиях — вызов. Ведь впервые в жизни для съемок мы разрабатывали логистику эвакуации в укрытие.
Сделать подобный проект в Украине в нынешних условиях — вызов. Ведь впервые в жизни для съемок мы разрабатывали логистику эвакуации в укрытие.
Уже совсем скоро, в День защиты детей, 1 июня, на одной украинской сцене объединятся известные артисты.
Все для того, чтобы подарить детям и взрослым настоящее незабываемое шоу, сказку и магию ради благородной цели.
Среди участников:
Концерт будут транслировать в режиме реального времени по Киеву 1 июня в 21:00.
Посмотреть его в режиме онлайн можно на следующих платформах:
Это событие поможет расслабиться от реалий войны, новостей и потерь и положительно отразится на эмоциональном состоянии всех участников процесса, как артистов, так и зрителей.
А также поможет тем, кто в этом нуждается. Ведь первоочередная задача благотворительного концерта Я с тобой состоит в том, чтобы собрать средства на лечение пострадавших от войны детей.
Денежные средства пойдут в БФ Твоя опора и ОО Junior.
Денежные средства пойдут в БФ Твоя опора и ОО Junior.
Собирать деньги будут с помощью простой системы пожертвований через QR-код, размещенный на экране во время трансляции шоу.
Как ими будут распоряжаться в БФ Твоя опора, рассказала основательница фонда Валерия Татарчук.
Очень много тяжелораненых деток, пострадавших от разрывов мин и снарядов.
Очень много тяжелораненых деток, пострадавших от разрывов мин и снарядов.
Врачи, чтобы предоставить качественное лечение, нуждаются в дорогостоящих препаратах и оборудовании, которого нет в наших больницах.
Поэтому большинство собранных средств пойдет именно на базовые нужды врачей: медикаменты и оборудование. Чем больше получится собрать, тем больше закупят необходимых материалов и спасут больше жизней.
Другая часть средств отправится за границу, для деток, которым необходимы средства на лечение и реабилитацию именно там.
Соучредитель ОО Junior, ведущий Нового канала Александр Педан, рассказал о том, куда потратит деньги их организация.
Она занимается тем, что помогает малышам отвлечься от ужасов войны: онлайн уроки со звездами, Fun up-движения с лидерами мнений и т.д.
Сейчас главная мечта и задача Junior на лето 2022 — обеспечить детям восстановление и активный отдых за границей без сирен и сидения в подвалах.
Чтобы профинансировать эту инициативу, нужны средства, и в этом поможет благотворительный концерт Я с тобой.
Обязательно рекомендуют смотреть его вместе с детьми, чтобы подарить малышам светлые эмоции и позитив от невероятно хорошего шоу.
Ведь детей во время войны очень важно поддерживать, сбалансировать негативные эмоции страха, стресса и растерянности позитивом.
Дети очень чувствуют родителей и их эмоции, поэтому, чтобы сбалансировать эмоции детей, нужно в первую очередь сбалансировать собственные.
Так считает звездная семья Григория Решетника. Он рассказал, как поддержать детей во время войны.