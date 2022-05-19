Благодійний концерт Я з тобою з Cirque du Soleil та Onuka — все заради дітей, що постраждали від війни

Через війну помирають не тільки дорослі й не тільки військові. І це те, від чого щемить серце кожного українця.

Багато діток загинуло від російської агресії. За офіційними даними, ця цифра сягнула 226, втричі більше дітей отримали серйозні фізичні поранення.

Та переважна більшість діток перебувають у режимі постійного стресу й емоційного напруження. Така сумна статистика продовжує зростати щодня.

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Щоб підтримати маленьких українців, Hands Production об’єднує українських вокалістів, музикантів, хореографів та циркових артистів у мультижанровому благодійному шоу Я з тобою.

Організація концерту

Раніше команда влаштовувала неймовірні шоу різних форматів: постановки для Eurovision Song Contest, Х-Фактор, Україна має талант, UEFA та The European Games.

Сьогодні вони роблять усе безкоштовно заради прекрасної мети — допомогти українським дітям, що постраждали від війни.

Режисери Hands Production Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик розповіли, що для них надзвичайно важливо було зробити мультижанрове шоу Я з тобою саме в Україні.

Щоб дати можливість дітям відчути — вони не самотні. Тут, удома, про них є кому піклуватися, тут є ті, хто оберігатиме їх і робитиме все заради їхнього щастя. Ми на варті, ми не залишимо їх.

В Україні немає безпечних міст, кожне в будь-який момент може постраждати від російських ракет та повітряних обстрілів.

Тому завдання реалізації значно ускладнилося, адже треба організувати все так, щоб і артисти, і глядачі були у безпеці.

Зробити подібний проект в Україні в нинішніх умовах — виклик. Адже вперше в житті для зйомок ми розробляли логістику евакуації в укриття.

Хто виступить на концерті Я з тобою

Вже зовсім скоро, в День захисту дітей, 1 червня, на одній українській сцені об’єднаються відомі артисти.

Все для того, щоб подарувати дітям та дорослим справжнє незабутнє шоу, казку та магію заради благородної мети.

Серед учасників:

Onuka;

Ріаnобой;

гурт Probass&Hardi, який змусив усіх українців наспівувати: “Доброго вечора, ми з України”;

артисти Cirque du Soleil: Анатолій Залевський та Оксана Пилипчук;

чотириразова чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татарінцева;

одна з найгнучкіших людей світу, рекордсменка Книги світових рекордів Гіннеса Руслана Крутась;

інші артисти світового рівня.

Де та коли можна буде подивитися концерт?

Концерт транслюватимуть в режимі реального часу за Києвом 1 червня о 21:00.

Подивитися його в режимі онлайн можна на таких платформах:

YouTube Нового каналу; СТБ або ефір телеканалів СТБ; М1; UA: Культура; Прямий; безкоштовна трансляція та запис на медіасервісі MEGOGO у розділі Шоу.

Мета концерту

Ця подія допоможе розслабитися від реалій війни, новин та втрат і позитивно вплине на емоційний стан усіх учасників процесу, як артистів, так і глядачів.

А також допоможе тим, хто цього потребує. Адже першочергове завдання благодійного концерту Я з тобою полягає в тому, щоб зібрати кошти на лікування дітей, що постраждали від війни.

Кошти підуть у БФ Твоя опора та ГО Junior.

Збиратимуть гроші за допомогою простої системи пожертв через QR-код, розміщений на екрані під час трансляції шоу.

Куди підуть зібрані гроші від БФ Твоя опора?

Як ними розпоряджатимуться у БФ Твоя опора, розповіла засновниця фонду Валерія Татарчук.

Дуже багато важкопоранених діток, які постраждали від розривів мін і снарядів.

Лікарі, щоб надати якісне лікування, потребують дороговартісних препаратів та обладнання, якого немає в наших лікарнях.

Тому більша частина зібраних коштів піде саме на базові потреби лікарів — медикаменти та обладнання. Що більше коштів вийде зібрати, то більше закуплять необхідних матеріалів і врятують більше життів.

Інша ж частина коштів відправиться за кордон, для діток, яким необхідні кошти на лікування та реабілітацію саме там.

Куди підуть зібрані гроші від ГО Junior?

Співзасновник ГО Junior, ведучий Нового каналу Олександр Педан, розповів про те, куди витратить гроші їхня організація.

Вона займається тим, що допомагає малечі відірватися від жахіть війни: онлайн уроки з зірками, Fun up-руханки з лідерами думок тощо.

Зараз головна мрія та завдання Junior на літо 2022 — забезпечити дітям відновлення та активний відпочинок за кордоном без сирен та сидіння в підвалах.

Щоб профінансувати цю ініціативу, потрібні кошти, і в цьому допоможе благодійний концерт Я з тобою.

Обов’язково рекомендують дивитися його разом з дітьми, щоб подарувати малечі світлі емоції та позитив від неймовірно гарного шоу.

Адже дітей під час війни дуже важливо підтримувати, збалансовувати негативні емоції страху, стресу та розгубленості позитивом.

Діти дуже відчувають батьків та їхні емоції, тому, щоб збалансувати емоції дітей, треба передусім збалансувати власні.

Так вважає зіркова родина Григорія Решетніка. Він розповів, як підтримати дітей під час війни.