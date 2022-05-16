День вишиванки 2022. Хто з українських та світових зірок одягнув українську традиційну сорочку

Вишиванка є одним із державних, хоч і не офіційних, символів України. З давніх-давен ця сорочка має особливе значення для українців, навіть у колір ниток закладався великий сенс. Тож 19 травня в Україні святкують День вишиванки. Це свято припадає на третій четвер травня, тож дата може коригуватися. В деяких містах країни цього дня проходив Марш вишиванок.
В українських традиціях були окремі вишиванки для щоденного користування, для весілля, хрестин, вечорниць та навіть поховання. Дитячі та дорослі, для дівчаток та хлопчиків — усі вони відрізнялися.
Кожній області України притаманний свій унікальний візерунок, що підкреслює різнобарвність нашої культури. А вишита сорочка руками матері ставала сильним оберегом для синів та дочок, особливо, якщо ті вирушали в далеку путь.
Вірили в силу вишиванок і наші славні захисники — козаки. У поєднанні з широкими шароварами вона стала своєрідною військовою формою.
Тож вишиванка — це символ українського народу, України та її незламності.
Тож вишиванка — це символ українського народу, України та її незламності.
Сьогодні ми розповімо, хто з українських та світових відомих діячів приміряв український традиційний одяг.
Нині вишиванки мають різний стиль та форму, є навіть дуже оригінальні сукні. Таким красивим та креативним вбранням хизується Світлана Тарабарова на своїй сторінці в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Світлана Тарабарова (@tarabarova)
Публикация от Світлана Тарабарова (@tarabarova)
Багатьох українських зірок у вишиванках на одному фото зібрала минулого року письменниця Наталка Карпа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталка КАРПА (@natalkakarpa)
Публикация от Наталка КАРПА (@natalkakarpa)
Фронтмент гурту Антитіла Тарас Тополя, що записав світовий хіт з Едом Шираном, теж одягнув традиційну українську сорочку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia)
Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia)
А от неординарний DZIDZIO захотів похвалитися усіма своїми сорочками, а не однією. Тож розвісив їх на дереві й сфотографувався на фоні.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)
Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)
Народна артистка України Джамала теж одягнула вишиту сукню. Не традиційну звісно, проте дуже гарну.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)
Публикация от Jamala (@jamalajaaa)
Подружжя Решетників підібрало вишиванки, що пасують одна одній. Біла сукня — для жінки, а сорочка для чоловіка, обидві з блакитно-синім візерунком.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chrystyna Reshetnik (@kristina_reshetnik)
Публикация от Chrystyna Reshetnik (@kristina_reshetnik)
Український телеведучий Олександр Педан віддав перевагу класичній сорочці з червоним візерунком.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)
Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)
Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська минулого року одягнули парні вишиванки з однаковим візерунком. Сорочка Олени має квадратний виріз, що є “родзинкою” Дніпропетровської області, де народилася її прабабуся — так каже сама Зеленська.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)
Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)
Щоб виразити свою підтримку Україні, вишиванку одягнула королева Іспанії Летиція. Витончена сорочка з вишитими манжетами — робота українки з Івано-Франківська, що іммігрувала до Іспанії.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭТИКЕТА (@etiquette_academia)
Публикация от АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭТИКЕТА (@etiquette_academia)
Мей Маск також неодноразово одягала розкішні вишиті сукні, коли зверталася до українців зі словами підтримки. Жінка постійно публікує на своїй сторінці в Instagram вбрання від українських дизайнерів та пише, як підтримує Україну.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maye Musk (@mayemusk)
Публикация от Maye Musk (@mayemusk)
Проте українські вишиті сорочки давно були популярні серед світових зірок. Так, красиву зелену сукню раніше одягала Демі Мур.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Moore (@demimoore)
Публикация от Demi Moore (@demimoore)
Британська акторка, лауреатка премії Оскар Кетрін Зета-Джонс теж одягала вишиванку на відпочинку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)
Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)
Американська співачка Діта фон Тіз одягнула білу вишиту сукню з червоним орнаментом для відпочинку в Маямі.
Фото: Instagram
Голлівудська акторка Сальма Хаєк обрала яскраву зелену сорочку з різнокольоровими візерунками для своєї прогулянки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)
Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)
Українська співачка Джамала продає сукню, в якій відкривала Євробачення 2017 в Україні. Всі зароблені кошти підуть на допомогу українській армії.