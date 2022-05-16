День вишиванки 2022. Хто з українських та світових зірок одягнув українську традиційну сорочку

Вишиванка є одним із державних, хоч і не офіційних, символів України. З давніх-давен ця сорочка має особливе значення для українців, навіть у колір ниток закладався великий сенс. Тож 19 травня в Україні святкують День вишиванки. Це свято припадає на третій четвер травня, тож дата може коригуватися. В деяких містах країни цього дня проходив Марш вишиванок.

В українських традиціях були окремі вишиванки для щоденного користування, для весілля, хрестин, вечорниць та навіть поховання. Дитячі та дорослі, для дівчаток та хлопчиків — усі вони відрізнялися.

Кожній області України притаманний свій унікальний візерунок, що підкреслює різнобарвність нашої культури. А вишита сорочка руками матері ставала сильним оберегом для синів та дочок, особливо, якщо ті вирушали в далеку путь.

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Вірили в силу вишиванок і наші славні захисники — козаки. У поєднанні з широкими шароварами вона стала своєрідною військовою формою.

Тож вишиванка — це символ українського народу, України та її незламності.

Сьогодні ми розповімо, хто з українських та світових відомих діячів приміряв український традиційний одяг.

Українські зірки у вишиванках

Нині вишиванки мають різний стиль та форму, є навіть дуже оригінальні сукні. Таким красивим та креативним вбранням хизується Світлана Тарабарова на своїй сторінці в Instagram.

Багатьох українських зірок у вишиванках на одному фото зібрала минулого року письменниця Наталка Карпа.

Фронтмент гурту Антитіла Тарас Тополя, що записав світовий хіт з Едом Шираном, теж одягнув традиційну українську сорочку.

А от неординарний DZIDZIO захотів похвалитися усіма своїми сорочками, а не однією. Тож розвісив їх на дереві й сфотографувався на фоні.

Народна артистка України Джамала теж одягнула вишиту сукню. Не традиційну звісно, проте дуже гарну.

Подружжя Решетників підібрало вишиванки, що пасують одна одній. Біла сукня — для жінки, а сорочка для чоловіка, обидві з блакитно-синім візерунком.

Український телеведучий Олександр Педан віддав перевагу класичній сорочці з червоним візерунком.

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська минулого року одягнули парні вишиванки з однаковим візерунком. Сорочка Олени має квадратний виріз, що є “родзинкою” Дніпропетровської області, де народилася її прабабуся — так каже сама Зеленська.

Світові зірки у вишиванках

Щоб виразити свою підтримку Україні, вишиванку одягнула королева Іспанії Летиція. Витончена сорочка з вишитими манжетами — робота українки з Івано-Франківська, що іммігрувала до Іспанії.

Мей Маск також неодноразово одягала розкішні вишиті сукні, коли зверталася до українців зі словами підтримки. Жінка постійно публікує на своїй сторінці в Instagram вбрання від українських дизайнерів та пише, як підтримує Україну.

Проте українські вишиті сорочки давно були популярні серед світових зірок. Так, красиву зелену сукню раніше одягала Демі Мур.

Британська акторка, лауреатка премії Оскар Кетрін Зета-Джонс теж одягала вишиванку на відпочинку.

Американська співачка Діта фон Тіз одягнула білу вишиту сукню з червоним орнаментом для відпочинку в Маямі.

Голлівудська акторка Сальма Хаєк обрала яскраву зелену сорочку з різнокольоровими візерунками для своєї прогулянки.

Українська співачка Джамала продає сукню, в якій відкривала Євробачення 2017 в Україні. Всі зароблені кошти підуть на допомогу українській армії.