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День вишиванки 2022. Хто з українських та світових зірок одягнув українську традиційну сорочку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Травня 2022, 12:37
День вишиванки 2022

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