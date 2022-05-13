Сукня — на аукціон, гроші — для ЗСУ. Джамала розповіла про нагороду за визначне лідерство та підтримку України

Співачка Джамала вже не раз давала благодійні концерти та збирала гроші для України. На одному з виступів у Німеччині їй вдалося зібрати 67 мільйонів євро.

Джамала продає сукню на аукціоні

Тож нині Джамала продає свою сукню, в якій відкривала Євробачення-2017 в Україні на аукціоні Catawiki. Зібрані гроші пообіцяла віддати ЗСУ та постраждалим від війни українцям.

У 2017 році сукню створила дизайнерка Юлія Магдич. Для мене це більше, аніж просто річ, це справжній витвір мистецтва, у якому зійшлись традиції та історія моєї країни.

Аукціон Catawiki проходитиме з вівторка, 10 травня, до середи, 18 травня (22:00, Київ) на сайті catawiki.com.

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Всього буде представлено 11 речей, об’єднаних темою Євробачення.

Зібранні кошти передадуть до благодійного фону Yellow-Blue Foundation, який підтримує постраждалих у війні українців.

Джамала про нагороду Визначне лідерство артиста

Атлантична рада — потужний американський аналітичний центр — присудив нагороду за видатне лідерство народу України. Окрім того, премію за видатне лідерство серед артистів отримала українська співачка Джамала.

— Цю нагороду я присвятила кожному артисту, музиканту, журналісту. Всім нам, тому що ми всі працюємо на інформаційному фронті. Кожен з нас робить свою справу.

Також Джамала розповіла, що люди за кордоном кажуть, що її пісня 1944 неймовірно описує сьогоднішні події в Україні, та дивуються, як таке могло статися.

Народна артистка України поділилася тим, що використовує кожен момент, аби розповісти світові та політикам про події в Україні та російську жорстокість.

Артисти роблять все, щоб захистити нашу Україну та розповісти про війну усьому світові. Раніше ми розповідали про пісню Тараса Тополі та Еда Ширана, яку нині наспівують чи не у всі Україні.