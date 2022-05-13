Шоу-біз

Сукня — на аукціон, гроші — для ЗСУ. Джамала розповіла про нагороду за визначне лідерство та підтримку України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Травня 2022, 22:03
Джамала отримала нагороду за визначне лідерство
Фото: Instagram

Більше новин
Що робити, якщо не встигаєш додому до комендантської години
“Що робити, якщо я не встигаю додому до комендантської години?”
Сім'я з Краматорська
Дочка залишилася без обох ніг, мати — без однієї, а бабуся загинула: історія жертв удару РФ по вокзалу Краматорська
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Кирило Буданов про завершення війни
Путін смертельно хворий на рак і в Росії вже готують переворот. Голова розвідки України про завершення війни в інтерв’ю Sky News
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що робити, якщо не встигаєш додому до комендантської години
“Що робити, якщо я не встигаю додому до комендантської години?”
Сім'я з Краматорська
Дочка залишилася без обох ніг, мати — без однієї, а бабуся загинула: історія жертв удару РФ по вокзалу Краматорська
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Кирило Буданов про завершення війни
Путін смертельно хворий на рак і в Росії вже готують переворот. Голова розвідки України про завершення війни в інтерв’ю Sky News

Відео
0:02:56
Сім'я з Краматорська

Дочка залишилася без обох ніг, мати — без однієї, а бабуся загинула: історія жертв удару РФ по вокзалу Краматорська
0:09:47
В'ятрович про фейкову спорідненість України й Росії
За міфом дружби народів ховається геноцид! В’ятрович про фейкову спорідненість України й Росії
0:03:30
Надім Хмаладзе з Грузії воює на стороні України
Це наш борг честі! Як 57-річний Надім з Грузії воює на стороні України
0:03:19
Нові перехоплені розмови окупантів
Жертви пропаганди РФ готові вбивати навіть дітей! Перехоплені розмови окупантів
0:03:30
Херсон
Росіяни влаштовують гетто для українців. Розповідаємо, як живе окупований Херсон
Avatars for Ukraine
Розробники найпопулярніших відеоігор створили 70 цифрових NFT-аватарів — як це допоможе Україні
0:03:31
Дергачі
Били Ураганом по гуманітарному штабу: наслідки ворожого обстрілу міста Дергачі на Харківщині
0:01:59
Як подружжя психологів з Харкова допомагає українця
Попри пережиті обстріли, підтримують інших. Як подружжя психологів з Харкова допомагає українцям
0:02:50
Наслідки вибухів в Одесі 9 травня
Пошкоджено Воронцовський палац — як Одеса оговтується від наслідків ракетних ударів
0:02:44
Як в Одесі волонтери переробляють буси на медичні авто
Звичайні буси стають медичними спецавтівками. Як волонтери в Одесі допомагають евакуювати поранених
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь