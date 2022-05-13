Платье — на аукцион, деньги — для ВСУ. Джамала рассказала о награде за выдающееся лидерство и поддержку Украины

Певица Джамала уже не раз давала благотворительные концерты и собирала деньги для Украины. На одном из выступлений в Германии ей удалось собрать 67 миллионов евро.

Джамала продает платье на аукционе

Сейчас Джамала продает свое платье, в котором открывала Евровидение-2017 в Украине на аукционе Catawiki. Собранные деньги пообещала отдать ВСУ и пострадавшим от войны украинцам.

В 2017 году платье создала дизайнер Юлия Магдич. Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиции и история моей страны.

Аукцион Catawiki будет проходить со вторника, 10 мая, к среде, 18 мая (22:00, Киев) на сайте catawiki.com.

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Всего будет представлено 11 вещей, объединенных темой Евровидения.

Собранные средства передадут благотворительному фону Yellow-Blue Foundation, который поддерживает пострадавших в войне украинцев.

Джамала о награде выдающееся лидерство артиста

Атлантический совет — мощный американский аналитический центр — присудил награду за выдающееся лидерство народу Украины. Кроме того премию за выдающееся лидерство среди артистов получила украинская певица Джамала.

— Эту награду я посвятила каждому артисту, музыканту, журналисту. Всем нам, потому что мы работаем на информационном фронте. Каждый из нас делает свое дело.

Также Джамала рассказала, что люди за границей говорят, что ее песня 1944 невероятно описывает сегодняшние события в Украине, и удивляются, как такое могло произойти.

Народная артистка Украины поделилась тем, что использует каждый момент, чтобы рассказать миру и политикам о событиях в Украине и о российской жестокости.

Артисты делают все, чтобы защитить нашу Украину и рассказать о войне всему миру. Раньше мы рассказывали о песне Тараса Тополи и Эда Ширана, которую сейчас поют чуть ли не во всех Украине.