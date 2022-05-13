Платье — на аукцион, деньги — для ВСУ. Джамала рассказала о награде за выдающееся лидерство и поддержку Украины

Певица Джамала уже не раз давала благотворительные концерты и собирала деньги для Украины. На одном из выступлений в Германии ей удалось собрать 67 миллионов евро.
Сейчас Джамала продает свое платье, в котором открывала Евровидение-2017 в Украине на аукционе Catawiki. Собранные деньги пообещала отдать ВСУ и пострадавшим от войны украинцам.
В 2017 году платье создала дизайнер Юлия Магдич. Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиции и история моей страны.
В 2017 году платье создала дизайнер Юлия Магдич. Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиции и история моей страны.
Аукцион Catawiki будет проходить со вторника, 10 мая, к среде, 18 мая (22:00, Киев) на сайте catawiki.com.
Фото: Instagram
Всего будет представлено 11 вещей, объединенных темой Евровидения.
Собранные средства передадут благотворительному фону Yellow-Blue Foundation, который поддерживает пострадавших в войне украинцев.
Атлантический совет — мощный американский аналитический центр — присудил награду за выдающееся лидерство народу Украины. Кроме того премию за выдающееся лидерство среди артистов получила украинская певица Джамала.
— Эту награду я посвятила каждому артисту, музыканту, журналисту. Всем нам, потому что мы работаем на информационном фронте. Каждый из нас делает свое дело.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)
Публикация от Jamala (@jamalajaaa)
Также Джамала рассказала, что люди за границей говорят, что ее песня 1944 невероятно описывает сегодняшние события в Украине, и удивляются, как такое могло произойти.
Народная артистка Украины поделилась тем, что использует каждый момент, чтобы рассказать миру и политикам о событиях в Украине и о российской жестокости.
Артисты делают все, чтобы защитить нашу Украину и рассказать о войне всему миру. Раньше мы рассказывали о песне Тараса Тополи и Эда Ширана, которую сейчас поют чуть ли не во всех Украине.