Шоу-біз

Кілометри не заважають мати стійку позицію — Міка Ньютон розчарована в росіянах

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 12 Травня 2022, 11:30
Міка Ньютон
Фото: Instagram

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