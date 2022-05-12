Кілометри не заважають мати стійку позицію — Міка Ньютон розчарована в росіянах

Сьогодні, як ніколи, можна побачити, хто наш товариш, а хто зрадник. Якщо ще лишились люди, які вважають, що мистецтво поза політикою, то їх одиниці й за межами нашої держави.

Артисти зараз активно показують свою позицію, що або викликає захоплення та повагу, або назавжди викреслює творчість із плейліста свідомого українця.

Неочікувано, що навіть люди, які перебувають дуже далеко від України, розуміють важливість цієї позиції та показують приклад своєю послідовністю.

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Однією з них є співачка українського походження Міка Ньютон. Зараз жінка проживає в США, де розвиває свою кар’єру, проте чітко дає зрозуміти, що її серце належить Україні.

Позиція Міки Ньютон

Від самого початку анексії Криму у 2014 році співачка припинила будь-яку співпрацю з Росією.

Росіяни мене запрошували усі ці роки. Навіть запрошували співати на дні міст — два роки тому, рік тому — не знаю, чи була це провокація…

Навіть відмовляла менеджерам у США, які мали російське походження, що вже красномовно свідчить про її світогляд та позицію.

25 лютого, після початку повномасштабної війни, у своїх соцмережах жінка попросила відписатися від неї всіх, хто підтримує політику Путіна. Серед тих, хто відписався, була й Поліна Гагаріна.

Я періодично могла спілкуватися з Поліною Гагаріною — ми не подруги, але були підписані одна на одну.

Міка ділиться, що дуже сподівалась на здоровий глузд Поліни Гагаріної, що вона не мовчатиме про війну.

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Проте після того, як вона побачила фото Поліни на концерті, присвяченому окупації Криму, з характерно викладеною стрічкою у формі літери Z, все стало очевидно.

Коли я побачила її на сцені з цією стрічкою, я щиро засмутилася. Як? Чому? І потім я побачила, що вона відписалася, і одразу ж відписалася від її сторінки у відповідь.

Позиція Поліни Гагаріної цілком очевидна. Вона така ж, як і в більшості російських діячів культури, які продовжують слухняно мовчати й цим підтримують Путіна.

Міка Ньютон поважала свою російську знайому як музикантку та співачку. Але позиція набагато важливіша.

Зараз Міка в турне, де разом з іншими українськими артистами дає концерти на підтримку України.

Україну підтримують всім, чим можуть, з різних куточків світу. Наприклад, Джеремі Кларксон зібрав пікапи гуманітарної допомоги для України.