Росіяни пробили дно у своїй ненависті до українців. Нові перехоплені розмови окупантів від СБУ

Росіяни пробили чергове дно у своїй ненависті до українців. У перехоплених СБУ розмовах з рідні окупантів закликають “пускати українців на шашлик” і водночас переймаються, щоб російські армійці не ганьбились на окупованих територіях.

Під час телефонних розмов рідні окупантів не розуміють російського пафосу “перемоги” та для чого був помпезний парад на Червоній площі.

Співрозмовниця: — До чого взагалі був цей парад? Навіщо він потрібний, просто ганьба. Боляче на душі, але чомусь він (Путін — ред.) вирішив його провести. У всіх настрою немає. Дурість повна. Взагалі у людей настрій поганий.

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У росіян навіть у приватних розмовах не вистачає сміливості називати війну — війною. З екранів пропагандистського телебачення їх запевняють, що у всіх бідах Росії, зокрема економічних, винна Україна.

Щоб хоч якось компенсувати свої втрати, окупанти вдалися до рекету.

Про це російські військові, які перебувають в окупованому Херсоні, розповідають своїм рідним. Але близькі хвилюються, що окупанти ганьблять усю націю.

Співрозмовниця: — Почали гроші в українців вибивати?

Окупант: — Так.

Співрозмовниця: — От дурні! Я розумію, що тяжко, але ж ви обличчя нашої республіки зараз.

Так жінка у своїй розмові назвала Росію республікою, тобто росіяни не знають, що Росія за формою державного устрою — федерація. Проте рідні російських військових й надалі розповідають про ненависть до нас і закликають знищувати українців. Навіть кажуть: “Бийте на шашлик їх всіх”. Ось так близькі люди окупантів підтримують їхню жорстокість.

Нагадаємо, раніше ми разом з психологом Олегом Следем провели психологічний аналіз руzzких військових та суспільства. Чому росіяни такі? Відповідь шукай в матеріалі за посиланням.