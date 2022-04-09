Безжалісні психопати? Психологічний аналіз руzzких військових та суспільства

Увесь світ облетіли страшні докази російських злочинів у мирних містечках України. Ще півтора місяця тому ми не могли собі уявити, що в сучасному світі, де країни змагаються за економічне та технологічне лідерство, є місце звірським тортурам, зґвалтуванням та убивствам неозброєних людей та навіть тварин.

Тож постає логічне запитання: хто такі російські військові? Люди? Точно ні. Звірі? Навіть гірше. Психолог та психотерапевт Олег Следь створив психологічний портрет рашистів та розповів, звідки ростуть ноги у такої невиправданої жорстокості.

Чи правда, що війна перетворює людей на звірів

Психолог пояснює, що говорити, мовляв, війна перетворює людей на звірів, некоректно.

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По-перше, війна не породжує жорстокість, а підсилює її.

У стресових ситуаціях особливості характеру людини, які були й раніше, загострюються та стають більш помітними.

Відповідно, люди, які до війни були милосердні та співчутливі, зараз активно волонтерять та допомагають нужденним. А ті, в кого були передумови до жорстокої поведінки, тепер проявляють свою справжню сутність.

По-друге, порівнювати жорстокість рашистів з тваринами неправильно. Звірі діють згідно зі своїми базовими інстинктами: їсти та захищатися. Проте вони не отримують задоволення від знущань, принижень, ґвалтувань чи розкрадань. А ці особи насолоджуються муками слабших.

Загальний психологічний портрет російських військових

Следь зазначає, що рашистські солдати загалом мають психопатичну та соціопатичну структури особистості або ж яскраво виражені риси соціопатичності та психопатичності.

Тут важливо звернути увагу на те, що соціопати — це не ті, хто не любить контактувати з людьми. Соціопатичні особистості ненавидять та мають бажання нищити інших.

Їхні характеристики:

сприйняття інших людей, як речей, якими можна користуватися;

безжалісність;

відсутність почуття межі;

нав’язливе бажання довести свою присутність у світі, самоствердитися шляхом демонстрації сили;

неповага до чужих кордонів;

бажання гіперконтролю над людьми та ситуацією;

нерозвинутість базових відчуттів: довіри, співчуття до людей та себе;

неконтрольована, спонтанна вибуховість;

складність емоційно-чутливого сприйняття;

нестриманість у задоволенні тілесних потреб, зашкалюючий гедонізм;

нелюбов та неповага до традицій, цінностей та ритуалів інших людей;

владність;

отримання насолоди від страждань інших та відчуття гордості за свої злочини;

створення своєї “правди” та прагнення за будь-яку ціну довести свою правоту.

Як би нам не хотілося, щоб росіян мучили докори сумління за скоєне, це навряд чи станеться. Дослідження показують, що такі особи здебільшого не здатні на каяття, тож крокодилячі сльози, які ллють російські полонені, цілком можуть бути дешевою маніпуляційною грою.

Що можна сказати про російське суспільство загалом

Слухаючи перехоплені розмови рашистів з їхніми жінками та родичами, українці дивуються тому, як можна сміятися та навіть схвалювати злочини російських військових. Невже все російське суспільство психопатичне?

Річ у тому, що вплив мас є на кожного, хто знаходиться в певному середовищі (соціумі). Це ще називають стадним інстинктом.

Почуття власного “я” не дає людям втратити своє обличчя та стати частиною безликої маси. Проте якщо людина не має внутрішньої опори та гармонії, то колективне “я” може пригнічувати індивідуальність.

Російське суспільство часто схильне до колективізму, а українське — навпаки, до індивідуалізму.

Тож не дивно, що контролюючи колективну думку соціуму, російські пропагандисти ефективно впливають і на кожну окрему людину, стимулюючи розвиток психопатичних ознак.

Психопатами стають чи народжуються

Деякі люди вже народжуються психопатами. Це пов’язано з біологічними та генетичними порушеннями. Проте кількість таких осіб у суспільстві не перевищує 1-2%.

Виростити людину з психопатичною структурою особистості можуть неуважні батьки. Перший рік життя — найважливіший період у формуванні психіки людини. Уже до шести років в дитини утверджується структура особистості та основні моделі поведінки.

Якщо батьки у цей час не чутливі до дітей та не реагують на їхні внутрішні переживання, то в майбутньому це призводить до відсутності співчуття таких людей до інших. І це добре видно у поведінці рашистів.

Так мародерство перегукується з тим, що в дитинстві батьки заміщали свою любов матеріальними речами. Тож російські варвари ще змалечку засвоїли: “якщо я принесу щось цінне додому, то мене похвалять”.

Психопатичність може розвиватися і в дорослому віці з інших типів особистості: нарцисичного, параноїдального, асоціального, маніакального тощо. Поштовхом до цього можуть стати стрес, вплив стадного інстинкту на деструктивне “я” або підігрування таким рисам.

Утім повністю виправдовувати злочини російських військових поганим вихованням чи впливом стадного інстинкту не варто. Кожна доросла людина несе відповідальність за свій вибір, рішення та дії. Попри все сказане вище, росіяни свідомо стають на сторону зла та пишаються цим.

Як не виховати психопатичну людину

Олег Следь дав кілька порад батькам, які хочуть виховати здорову людину.

Відзеркалюйте почуття своєї дитини та показуйте, що ви розумієте її переживання. Наприклад, якщо малюк грається і не хоче йти спати, покажіть, що вам теж дуже сумно, що день закінчився й треба вже лягати в ліжко. Скажіть малюку, що завтра настане новий день і ви зможете разом продовжити гру.

Щоб правильно відчувати емоції своєї дитини, дуже важливо постійно працювати над собою та звертати увагу на свій внутрішній стан . Лише людина, яка добре відчуває свої реакції та емоції, може зрозуміти почуття інших.

Звертайте увагу на те, як дитина ставиться до тварин . Якщо малюк знущається чи вбиває домашніх улюбленців, це говорить про ознаки психопатичності. Запитайте дитину, що вона відчуває під час та після своїх дій, відвідайте разом психолога.

Майте міру в опіці та увазі до дитини . Гіперопіка може призвести до невміння відрізняти своє “я” від інших.

Те, що люди побачили у звільнених від рашистів містах, відбирає мову та залишає порожнечу всередині. Хочеться плакати, а дехто не може спати вночі. Це, безперечно, завдає психологічної травми. Читай усе про синдром свідка: чому з’являється, ознаки та як побороти.