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Безжалісні психопати? Психологічний аналіз руzzких військових та суспільства

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Квітня 2022, 12:00
Психологія убивць - психологічний портрет російських військових
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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