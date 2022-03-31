Колгоспна філософія: чим пояснити ницість рашистів-мародерів та їхніх дружин

Рашисти безсоромно крадуть з домівок українців на окупованих територіях одяг, побутову техніку, парфуми, дитячі речі та навіть килими.

У соцмережах щодня з’являються десятки відеодоказів спустошення і розкрадань українських міст і сіл. Про свої мародерські ниці “подвиги” росіяни вихваляються дружинам у телефонних розмовах. І отримують не осуд, а схвалення!

Вони детально переповідають своїм жінкам про інтер’єри українських осель, рівень життя, вподобання сімей, які там мешкали.

На думку психологів, одна із причин, чому в цих людей немає елементарного сорому від скоєного — це колгоспна філософія. Її росіяни масово успадкували від Радянського Союзу. Це заздрість до “куркульського” успіху та зневага до приватної власності.

У деяких розмовах психологи відзначають чітко виражений стадний інстинкт, коли молоді російські хлопці виправдовуються, мовляв, усі крадуть і я також.

От тільки поведінку жінок із цих телефонних розмов стадним інстинктом не поясниш. Ці матері та дружини не живуть разом, як рота солдатів. Кожна з них в окремо взятій квартирі у Хабаровську чи Пермі свідомо робить вибір на користь зла.

Дивися, чому росіяни та їхні жінки повністю втратили базові людські уявлення про добро і зло й свою гідність.

Під час війни мародерів карають дуже жорстко й частенько влаштовують їм самосуд: прив’язують злочинців до електростовпа зі спущеними штанами. Проте чи законно це? Читайте, що робити, якщо ви стали свідком мародерства.