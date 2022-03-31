Колхозная философия: чем объяснить низость рашистов-мародеров и их жен

Рашисты беззастенчиво воруют из домов украинцев на оккупированных территориях одежду, бытовую технику, парфюмерию, детские вещи и даже ковры.

В соцсетях ежедневно появляются десятки видеодоказательств разорения украинских городов и сел. О своих мародерских низких “подвигах” россияне хвастаются женам в телефонных разговорах. И получают не осуждение, а одобрение!

Они подробно пересказывают своим женщинам об интерьерах украинских домов, уровне жизни, предпочтениях семей, которые там жили.

По мнению психологов, одна из причин, почему у этих людей нет элементарного стыда от содеянного — это колхозная философия. Ее россияне массово унаследовали от Советского Союза. Это зависть к “кулацкому” успеху и пренебрежение частной собственности.

В некоторых разговорах психологи отмечают четко выраженный стадный инстинкт, когда молодые русские ребята оправдываются, мол, все воруют и я тоже.

Вот только поведение женщин из этих телефонных разговоров стадным инстинктом не объяснишь. Эти матери и жены не живут вместе, как рота солдат. Каждая из них в отдельно взятой квартире в Хабаровске или Перми сознательно делает выбор в пользу зла.

Смотри, почему русские и их женщины полностью утратили базовые человеческие представления о добре и зле и свое достоинство.

Во время войны мародеров наказывают очень жестко и частенько устраивают им самосуд: привязывают преступников к электростолпу со спущенными штанами. Однако законно ли это? Читайте, что делать, если вы стали свидетелем мародерства.