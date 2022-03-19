Стали свідком мародерства? Юристи пояснили, як діяти в такій ситуації

В Україні йде війна з російськими окупантами. У цей час деякі люди дозволяють собі наживатися на інших грабунком квартир та магазинів.

Люди придумали, як з таким боротися: прив’язати мародера до електростовпа зі спушеними штанями. Та чи законно чинити самосуд?

Юристи розповіли, як вчинити правильно й самому не порушити закон, якщо ти став (-ла) свідком мародерства.

Що можна розцінювати як мародерство?

У Кримінальному кодексі України є чітке визначення дій, які кваліфікуються як мародерство. І як виявилось, це не звичайні грабунки.

Мародерство — це викрадення речей вбитих чи поранених на полі битви.

Проте під час воєнного стану та наявних прецедентів до кодексу додали закон, що розширює значення мародерства.

Відтепер мародерами є всі люди, які скоїли злочини у воєнний час.

Чи можу я затримати мародера самостійно?

Так, кожен, хто піймав людину на місці злочину, може її затримати, відповідно до ст. 207 КПК України.

Затримати — це не означає, що можна самостійно прив’язати людину до електричної опори й залишити на народний осуд.

Такі дії можуть покликати за собою певні наслідки, в яких мародер виступатиме потерпілим, а свідок мародерства — злочинцем.

Тому не варто ризикувати, а краще відразу повідомити про факт скоєння злочину у правоохоронні органи або самостійно доставити мародера до відділку.

Ну хоч вдарити можна?

Найімовірніше, особа, що вчинила злочин, чинитиме фізичний опір та намагатиметься уникнути покарання.

У такому разі свідок мародерства може використовувати фізичну силу, це не забороняється. Проте вона має бути прямопропорційною тій, яку прикладає злочинець.

Тобто, якщо людина підняла руки й добровільно готова здатися, то за тяжкі тілесні ушкодження тебе буде притягнуто до відповідальності.

Про це написано у статті 118 та 124 КК України.

Водночас кримінальна відповідальність за спричинення легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень особі, у разі її затримання громадянами, не передбачена.

Так говорить ст. 38 КК України.

Тому у всьому треба знати міру й тримати себе в руках, пам’ятаючи, що самостійна розправа над злочинцем означатиме те, що ти добровільно готовий (-а) зламати собі життя.

Як довести, що це дійсно мародер?

Дійсно, для вчинення правосуддя обов’язково повинні бути докази злочину.

Тому перш ніж затримати злочинця, зафіксуйте факт скоєння мародерства на камеру.

Задокументуйте те, як мародер намагається зламати чужі двері або вже виносить речі з чийогось помешкання.

При тому, важливо зафіксувати не лише обличчя злочинця, а й майно, яке він намагався вкрасти.

Після зроблених фото та відеодоказів, свідок мародерства може затримати злочинця та разом з викраденим майном передати правоохоронцям.

Відповідальність за мародерство

У воєнний час надзвичайно важливо зберігати правопорядок. Тому Верховна Рада ухвалила закон, в якому посилила відповідальність за скоєні злочини.

Відтепер за крадіжку — таємне викрадення чужого майна, людина отримає від 5 до 8 років позбавлення волі.

За грабіж, відкрите викрадення чужого майна – від 7 до 10 років позбавлення волі.

За вчинення розбою, нападу з метою заволодіння чужим майном із застосуванням насилля правопорушник отримає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Якщо хтось вимагатиме передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, то отримає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За привласнення або розтрату майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем зловмисник отримає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Правопорушення бувають не лише фізичні, а зламати можуть не лише двері від квартири.

Треба бути дуже обачними, адже залізти можуть і в смартфон. Добре, що існують дієві методи, якими можна захистити свій телефон.