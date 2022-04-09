Безжалостные психопаты? Психологический анализ руzzких военных и общества

Весь мир облетели ужасные подтверждения российских преступлений в мирных городках Украины. Еще полтора месяца назад мы не могли представить, что в современном мире, где страны соревнуются за экономическое и технологическое лидерство, есть место зверским пыткам, изнасилованиям и убийствам невооруженных людей и даже животных.

Поэтому возникает логичный вопрос: кто такие российские военные? Люди? Точно нет. Звери? Даже хуже. Психолог и психотерапевт Олег Следь создал психологический портрет рашистов и рассказал, откуда растут ноги у такой неоправданной жестокости.

Правда ли, что война превращает людей в зверей

Психолог объясняет, что говорить, мол, война превращает людей в зверей некорректно.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Во-первых, война не порождает жестокость, а усиливает ее.

В стрессовых ситуациях особенности характера человека, которые были и раньше, обостряются и становятся заметнее.

Соответственно, люди, которые до войны были милосердны и сострадали, сейчас активно волонтерят и помогают нуждающимся. А те, у кого были предпосылки к жестокому поведению, теперь проявляют свою подлинную сущность.

Во-вторых, сравнивать жестокость рашистов с животными неправильно. Звери действуют согласно своим базовым инстинктам: питаться и защищаться. Однако они не получают удовольствия от издевательств, унижений, изнасилований или ограблений. А эти лица наслаждаются мучениями более слабых.

Общий психологический портрет российских военных

Следь отмечает, что рашистские солдаты в целом имеют психопатическую и социопатическую структуры личности или ярко выраженные черты социопатичности и психопатичности.

Здесь важно обратить внимание на то, что социопаты — это не те, кто не любит контактировать с людьми. Социопатические личности ненавидят и хотят уничтожать других.

Их характеристики:

восприятие других людей как вещей, которыми можно пользоваться;

безжалостность;

отсутствие чувства предела;

навязчивое желание доказать свое присутствие в мире, самоутвердиться путем демонстрации силы;

неуважение к чужим границам;

желание гиперконтроля над людьми и ситуацией;

неразвитость базовых ощущений: доверия, сострадания к людям и себе;

неконтролируемая, спонтанная эмоциональность;

сложность эмоционально-чувствительного восприятия;

несдержанность в удовлетворении телесных потребностей, зашкаливающий гедонизм;

нелюбовь и неуважение к традициям, ценностям и ритуалам других людей;

властность;

получение наслаждения от страданий других и гордость за свои преступления;

создание своей “правды” и стремление любой ценой доказать свою правоту.

Как бы нам ни хотелось, чтобы россиян мучили угрызения совести за содеянное, это вряд ли произойдет. Исследования показывают, что такие лица в большинстве своем не способны к раскаянию, поэтому крокодильи слезы, которые льют российские пленные, вполне могут быть дешевой манипуляцией.

Что можно сказать о российском обществе в целом

Слушая перехваченные разговоры рашистов с их женщинами и родственниками, украинцы удивляются тому, как можно смеяться и даже одобрять преступления российских военных. Неужели все российское общество психопатическое?

Дело в том, что влияние масс ощутимо для каждого, кто находится в определенной среде (социуме). Это еще называют стадным инстинктом.

Чувство собственного “я” не дает людям потерять свое лицо и стать частью безликой массы. Однако если у человека нет внутренней опоры и гармонии, то коллективное “я” может подавлять индивидуальность.

Российское общество часто склонно к коллективизму, а украинское — наоборот, к индивидуализму.

Неудивительно, что контролируя коллективное мнение социума, российские пропагандисты эффективно влияют и на каждого отдельного человека, стимулируя развитие психопатических признаков.

Психопатами становятся или рождаются

Некоторые люди уже рождаются психопатами. Это связано с биологическими и генетическими нарушениями. Однако количество таких лиц в обществе не превышает 1-2%.

Вырастить человека с психопатической структурой личности могут невнимательные родители. Первый год жизни — важнейший период в формировании психики человека. А уже к шести годам у ребенка утверждается структура личности и основные модели поведения.

Если родители в это время не чувствительны к детям и не реагируют на их внутренние переживания, то в будущем это приводит к отсутствию сочувствия к другим людям. И это хорошо видно по поведению рашистов.

Так, мародерство перекликается с тем, что в детстве родители замещали свою любовь материальными вещами. Поэтому русские варвары еще с детства усвоили: “если я принесу что-то ценное домой, то меня похвалят”.

Психопатичность может развиваться и во взрослом возрасте из других типов личности: нарциссического, параноидального, асоциального, маниакального и т.д. Толчком к этому может стать стресс, влияние стадного инстинкта на деструктивное “я” или подыгрывание таким чертам.

Впрочем, полностью оправдывать преступления российских военных плохим воспитанием или влиянием стадного инстинкта не стоит. Каждый взрослый человек несет ответственность за свой выбор, решения и действия. Несмотря на все вышесказанное, россияне сознательно становятся на сторону зла и гордятся этим.

Как не воспитать психопатического человека

Олег Следь дал несколько советов родителям, которые хотят воспитать здорового человека.

Отражайте чувства своего ребенка и показывайте, что вы понимаете его переживания. Например, если малыш играет и не хочет идти спать, покажите, что вам тоже очень грустно, что день закончился и нужно уже ложиться в постель. Скажите малышу, что завтра придет новый день и вы сможете вместе продолжить игру.

и показывайте, что вы понимаете его переживания. Например, если малыш играет и не хочет идти спать, покажите, что вам тоже очень грустно, что день закончился и нужно уже ложиться в постель. Скажите малышу, что завтра придет новый день и вы сможете вместе продолжить игру. Чтобы правильно чувствовать эмоции своего ребенка очень важно постоянно работать над собой и обращать внимание на свое внутреннее состояние . Только человек, хорошо чувствующий свои реакции и эмоции, может понять чувства других.

и . Только человек, хорошо чувствующий свои реакции и эмоции, может понять чувства других. Обратите внимание, как ребенок относится к животным . Если малыш издевается или убивает домашних питомцев, это говорит о признаках психопатичности. Спросите ребенка, что он чувствует во время и после своих действий, вместе посетите психолога.

. Если малыш издевается или убивает домашних питомцев, это говорит о признаках психопатичности. Спросите ребенка, что он чувствует во время и после своих действий, вместе посетите психолога. Чувствуйте меру в опеке и внимании к ребенку. Гиперопека может привести к неумению отличать свое “я” от других.

То, что люди увидели в освобожденных от рашистов городах, отбирает дар речи и оставляет пустоту внутри. Хочется плакать, а некоторые не могут спать ночью. Это, безусловно, наносит психологическую травму. Читай все про синдром свидетеля: почему возникает, признаки и как побороть.