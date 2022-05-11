Россияне пробили дно своей ненависти к украинцам. Новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ

Россияне пробили очередное дно в своей ненависти к украинцам. В перехваченных СБУ разговорах родные оккупантов призывают “пускать украинцев на шашлык” и одновременно беспокоятся, чтобы российские армейцы не позорились на оккупированных территориях.

Во время телефонных разговоров родные оккупантов не понимают российский пафос “победы” и к чему был парад накануне.

Собеседница: — К чему вообще был этот парад? Зачем он нужен, просто позор. Больно на душе, но почему-то он (Путин — ред.) решил его провести. У всех настроения нет. Глупость полная. Вообще у людей настрой плохой.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

У россиян даже в частных разговорах не хватает смелости называть войну — войной. С экранов пропагандистского телевидения их уверяют, что во всех бедах России, в том числе экономических, виновата Украина.

Чтобы хоть как-то компенсировать свои потери оккупанты прибегли к рэкету.

Об этом российские военные, которые сейчас находятся в оккупированном Херсоне, рассказывают своим родным. Но близкие люди волнуются, что оккупанты позорят всю нацию.

Собеседница: — Начали деньги у украинцев выбивать?

Оккупант: — Да.

Собеседница: — Вот дураки! Я понимаю, что тяжело, но ведь вы лицо нашей республики сейчас.

Да, женщина в своем разговоре назвала Россию республикой, то есть, россияне не знают, что Россия по форме государственного устройства — федерация. Но родные российских военных и дальше рассказывают о ненависти к нам и призывают уничтожать украинцев. Даже говорят: “Бейте на шашлык их всех”. Вот так близкие люди оккупантов поддерживают их жестокость.

Напомним, ранее мы вместе с психологом Олегом Следем провели психологический анализ руzzких военных и общества. Почему русские такие? Ответ ищи в материале по ссылке.