Россияне пробили дно своей ненависти к украинцам. Новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ

Россияне пробили очередное дно в своей ненависти к украинцам. В перехваченных СБУ разговорах родные оккупантов призывают “пускать украинцев на шашлык” и одновременно беспокоятся, чтобы российские армейцы не позорились на оккупированных территориях.
Во время телефонных разговоров родные оккупантов не понимают российский пафос “победы” и к чему был парад накануне.
Собеседница: — К чему вообще был этот парад? Зачем он нужен, просто позор. Больно на душе, но почему-то он (Путин — ред.) решил его провести. У всех настроения нет. Глупость полная. Вообще у людей настрой плохой.
У россиян даже в частных разговорах не хватает смелости называть войну — войной. С экранов пропагандистского телевидения их уверяют, что во всех бедах России, в том числе экономических, виновата Украина.
Чтобы хоть как-то компенсировать свои потери оккупанты прибегли к рэкету.
Чтобы хоть как-то компенсировать свои потери оккупанты прибегли к рэкету.
Об этом российские военные, которые сейчас находятся в оккупированном Херсоне, рассказывают своим родным. Но близкие люди волнуются, что оккупанты позорят всю нацию.
Собеседница: — Начали деньги у украинцев выбивать?
Оккупант: — Да.
Собеседница: — Вот дураки! Я понимаю, что тяжело, но ведь вы лицо нашей республики сейчас.
Да, женщина в своем разговоре назвала Россию республикой, то есть, россияне не знают, что Россия по форме государственного устройства — федерация. Но родные российских военных и дальше рассказывают о ненависти к нам и призывают уничтожать украинцев. Даже говорят: “Бейте на шашлык их всех”. Вот так близкие люди оккупантов поддерживают их жестокость.
Напомним, ранее мы вместе с психологом Олегом Следем провели психологический анализ руzzких военных и общества. Почему русские такие? Ответ ищи в материале по ссылке.