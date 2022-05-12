Километры не мешают иметь устойчивую позицию — Мика Ньютон разочарована в россиянах

Сегодня, как никогда, можно увидеть, кто наш друг, а кто предатель. Если еще остались люди, которые считают, что искусство вне политики, то их единицы и за пределами нашего государства.

Артисты сейчас активно показывают свою позицию, что либо вызывает восхищение и уважение, либо навсегда вычеркивает творчество из плейлиста сознательного украинца.

Интересно, что даже те люди, которые находятся далеко от Украины, понимают важность этой позиции и показывают пример своей последовательностью.

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Одной из них является певица украинского происхождения Мика Ньютон. Сейчас женщина проживает в США, где развивает свою карьеру, однако четко дает понять, что ее сердце принадлежит Украине.

Позиция Мики Ньютон

С самого начала аннексии Крыма в 2014 году певица прекратила любое сотрудничество с Россией.

Россияне меня приглашали все эти годы. Даже приглашали петь на дни городов — два года назад, год назад — не знаю, была ли это провокация…

Она даже отказывала менеджерам в США, которые имели русское происхождение, что красноречиво свидетельствует о ее мировоззрении и позиции.

25 февраля, после начала полномасштабной войны, в своих соцсетях женщина попросила отписаться от нее всех, кто поддерживает политику Путина. Среди отписавшихся была и Полина Гагарина.

Я периодически могла общаться с Полиной Гагариной — мы не подруги, но были подписаны друг на друга.

Мика делится, что очень надеялась на здравый смысл Полины Гагариной, что она не будет молчать о войне.

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Однако после того, как она увидела фото Полины на концерте, посвященном оккупации Крыма, с характерно выложенной лентой в форме буквы Z, все стало очевидно.

Когда я увидела ее на сцене с этой лентой, я искренне расстроилась. Как? Почему? И потом я увидела, что она отписалась, и сразу же отписалась от ее страницы в ответ.

Позиция Полины Гагариной вполне очевидна. Она такая же, как и у большинства русских деятелей культуры, которые продолжают покорно молчать и поддерживают Путина.

Мика Ньютон уважала свою российскую знакомую как музыканта, как певицу. Но позиция гораздо важнее.

Сейчас Мика в турне, где вместе с украинскими артистами дает концерты в поддержку Украины.

Украину поддерживают всем, чем могут, из разных уголков мира. Например, Джереми Кларксон собрал пикапы гуманитарной помощи для Украины.