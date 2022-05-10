Пикапы с гуманитаркой от Джереми Кларксона — британский телеведущий собрал средства на помощь Украине

Мировые звезды превратили свои соцсети в площадки по сбору средств для помощи Украине. Британский журналист и телеведущий Джереми Кларксон, известный благодаря шоу The Grand Tour и Top Gear, приобрел пикапы для эвакуации украинцев из горячих точек.
Благодаря щедрости пожертвовавших мы смогли приобрести эти пикапы.
Благодаря щедрости пожертвовавших мы смогли приобрести эти пикапы.
В эти выходные команда из Diddly Squat (фермы Кларксона — ред.) загрузила их гуманитарной помощью и отвезла в Украину, откуда теперь они будут использованы для эвакуации тех, кто попал в ловушку боев, — написал телеведущий в своем Instagram.
Еще до начала полномасштабной войны Кларксон приезжал в Украину и посетил Чернобыль.
Тогда было грустно. Сейчас еще грустнее, — написал он в Instagram.
Тогда было грустно. Сейчас еще грустнее, — написал он в Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1)
Допис, поширений Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1)
Кларксон впервые появился в шоу Top Gear, посвященном автомобилям, в 1988 году. Программа телеканала BBC стала хитом не только в Великобритании, но и чуть ли не во всех уголках мира.
По данным BBC, на 2015 год шоу продавалось в 214 странах, имело глобальную аудиторию в 350 миллионов и приносило телеканалу 50 миллионов фунтов стерлингов в год.
Карьера Джереми Кларксона на Top Gear подошла к концу именно в 2015 году после его “неспровоцированной физической атаки” на продюсера шоу. После этого в 2016 году телеведущий вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем создали собственную автомобильную программу The Grand Tour на платформе Amazon Prime.
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