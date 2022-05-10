Шоу-биз

Пикапы с гуманитаркой от Джереми Кларксона — британский телеведущий собрал средства на помощь Украине

Елена Яковлева, редактор сайта 10 мая 2022, 20:00
Джеремі Кларксон купив пікапи для допомоги Україні
Фото: Instagram

Больше новостей
Помер Леонід Кравчук
Умер Леонид Кравчук. Чем отличился первый президент Украины
Максим Чмерковський інтерв'ю 2022 про війну в Україні
Это какая-то мифологическая нация людей! Максим Чмерковский об украинцах, помощи беженцам и благотворительной организации
Букмекери зробили ставки на Євробачення 2022
Что прогнозируют для Украины и других? Букмекеры сделали ставки на Евровидение 2022
Обсиріл єврейського кладовища у глухові
Новое проявление антисемитизма. Ракеты оккупантов попали в еврейское кладбище в Глухове
Смотреть больше

Материалы по теме

Помер Леонід Кравчук
Умер Леонид Кравчук. Чем отличился первый президент Украины
Максим Чмерковський інтерв'ю 2022 про війну в Україні
Это какая-то мифологическая нация людей! Максим Чмерковский об украинцах, помощи беженцам и благотворительной организации
Букмекери зробили ставки на Євробачення 2022
Что прогнозируют для Украины и других? Букмекеры сделали ставки на Евровидение 2022
Обсиріл єврейського кладовища у глухові
Новое проявление антисемитизма. Ракеты оккупантов попали в еврейское кладбище в Глухове

Видео
0:00:58
Помер Леонід Кравчук

Помер Леонід Кравчук. Чим відзначився перший президент України
0:00:58
Помер Леонід Кравчук
Умер Леонид Кравчук. Чем отличился первый президент Украины
0:03:55
Обсиріл єврейського кладовища у глухові
Новое проявление антисемитизма. Ракеты оккупантов попали в еврейское кладбище в Глухове
0:08:44
Київ
Не возражаю. Кличко наконец-то разрешил возвращаться в Киев, но с осторожностью
0:01:55
Бійці Азов розповіли, як виживали в Маріуполі
Тяжелораненые бойцы Азова рассказали, как выживают военные в Мариуполе
0:03:24
Ветеран Другої світової війни Ольга Твердохлібова про війну в Україні
Хуже, чем немцы во Второй мировой — легендарная разведчица сравнила рашистов и нацистов
0:02:58
Промова Путіна на параді 9 травня 2022 року - про що говорив і як оцінили західні ЗМІ
Сплошной провал! Как западные СМИ оценили речь Путина к 9 мая
0:05:50
Вадим Денисенко про промову Путіна на 9 травня 2022
Россия готовится к дальнейшей аннексии — Денисенко о серьезном заявлении Путина на параде
0:02:47
Ситуація в Харківській області
Метр за метром освобождают оккупированные села: какая ситуация в Харьковской области и можно ли возвращаться домой
0:03:58
Програма ленд-ліз - що це і чому ухвалений Сенатом США закон такий важливий для України
Байден подписал закон про ленд-лиз для Украины — что это такое и чем поможет
Больше видео
Букмекери зробили ставки на Євробачення 2022
Читать дальше
Что прогнозируют для Украины и других? Букмекеры сделали ставки на Евровидение 2022

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь