Шоу-біз

Пікапи з гуманітаркою від Джеремі Кларксона — британський телеведучий зібрав кошти на допомогу Україні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Травня 2022, 20:00
Джеремі Кларксон купив пікапи для допомоги Україні
Фото: Instagram

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