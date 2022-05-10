Пікапи з гуманітаркою від Джеремі Кларксона — британський телеведучий зібрав кошти на допомогу Україні

Всесвітні зірки перетворили свої соцмережі на майданчики зі збору коштів для допомоги Україні. Британський журналіст і телеведучий Джеремі Кларксон, відомий завдяки шоу The Grand Tour і Top Gear, придбав пікапи для евакуації українців з гарячих точок.

Завдяки щедрості тих, хто пожертвував, ми змогли придбати ці пікапи.

Цими вихідними команда з Diddly Squat (ферми Кларксона — ред.) завантажила їх гуманітарною допомогою та відвезла в Україну, звідки тепер вони будуть використані для евакуації тих, хто потрапив у пастку боїв, — написав телеведучий у своєму Instagram.









Ще до початку повномасштабної війни Кларксон приїжджав в Україну та відвідав Чорнобиль.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Тоді було сумно. Зараз ще сумніше, — написав він в Instagram.

Історія Джеремі Кларксона

Кларксон вперше з’явився у шоу Top Gear, присвяченому автомобілям, у 1988 році. Програма телеканалу BBC стала хітом не лише у Великій Британії, а й чи не у всіх куточках світу.

За даними BBC, станом на 2015 рік шоу продавалося у 214 країнах, мало глобальну аудиторію в 350 мільйонів і приносило телеканалу 50 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

Кар’єра Джеремі Кларксона на Top Gear підійшла до кінця саме у 2015 році після його “неспровокованої фізичної атаки” на продюсера шоу. Після цього у 2016 році телеведучий разом з Річардом Хаммондом і Джеймсом Мейем створили власну автомобільну програму The Grand Tour на платформі Amazon Prime.

Кілька днів тому просто на станції метро Хрещатик виступав легендарний ірландський рок-гурт U2. Боно та Едж заспівали разом з гуртом Антитіла. Дивись їхній виступ онлайн.