День вышиванки 2022. Кто из украинских и мировых звезд надел украинскую традиционную рубашку

Вышиванка является одним из государственных, хотя и не официальных, символов Украины. Издавна эта рубашка имеет особое значение для украинцев, даже в цвет ниток вкладывали большой смысл. Поэтому 19 мая в Украине празднуют День вышиванки. Этот праздник выпадает на третий четверг мая, поэтому дата может меняться. В некоторых городах страны устраивали Марш вышиванок.

В украинских традициях были вышиванки для ежедневного использования, для свадьбы, крестин, вечерниц и даже погребения. Детские и взрослые, для девочек и мальчиков — все они отличались.

Для каждой области Украины характерный свой уникальный узор, подчеркивающий разнообразие нашей культуры. А вышитая рубашка руками матери считалась сильным оберегом для сыновей и дочерей, особенно если те отправлялись в дальний путь.

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Верили в силу вышиванок и наши славные защитники — казаки. В сочетании с широкими шароварами она стала своеобразной военной формой.

Поэтому вышиванка — это символ украинского народа, Украины и ее несокрушимости.

Сегодня мы расскажем, кто из украинских и мировых известных деятелей примерил украинскую традиционную одежду.

Украинские звезды в вышиванках

Сейчас вышиванки имеют разный стиль и форму, есть даже оригинальные платья. Таким красивым и креативным нарядом красуется Светлана Тарабарова на своей странице в Instagram.

Многих украинских звезд в вышиванках на одном фото собрала в прошлом году писательница Наталья Карпа.

Фронтмент группы Антитела Тарас Тополя, записавший мировой хит с Эдом Шираном, тоже надел традиционную украинскую рубашку.

А вот неординарный DZIDZIO захотел похвастаться всеми своими рубашками, а не одной. Развесил их на дереве и сфотографировался на фоне.

Народная артистка Украины Джамала тоже надела вышитое платье. Не традиционное, правда, однако очень красивое.

Супруги Решетники подобрали подходящие друг другу вышиванки. Белое платье — для женщины, а рубашка для мужчины, обе с сине-голубым узором.

Украинский телеведущий Александр Педан предпочел классическую рубашку с красным узором.

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская в прошлом году надели парные вышитые рубашки с одинаковым узором. Рубашка Елены имеет квадратный вырез, что является “изюминкой” Днепропетровской области, где родилась ее прабабушка — так говорит сама Зеленская.

Мировые звезды в вышиванках

Чтобы выразить свою поддержку Украине, вышиванку надела королева Испании Летиция. Изящная рубашка с вышитыми манжетами — работа украинки из Ивано-Франковска, иммигрировавшей в Испанию.

Мэй Маск также неоднократно надевала роскошные вышитые платья, когда обращалась к украинцам со словами поддержки. Женщина постоянно публикует на своей странице в Instagram наряды украинских дизайнеров и пишет, как поддерживает Украину.

Однако украинские вышитые рубашки давно были популярны среди мировых звезд. Так, красивое зеленое платье раньше надевала Деми Мур.

Британская актриса, лауреат премии Оскар Кэтрин Зета-Джонс тоже надевала вышиванку на отдыхе.

Американская певица Дита фон Тиз надела белое вышитое платье с красным орнаментом для отдыха в Майами.

Голливудская актриса Сальма Хайек выбрала яркую зеленую рубашку с разноцветными узорами для своей прогулки.

Украинская певица Джамала продает платье, в котором открывала Евровидение 2017 года в Украине. Все заработанные средства пойдут на помощь украинской армии.