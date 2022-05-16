Шоу-биз

День вышиванки 2022. Кто из украинских и мировых звезд надел украинскую традиционную рубашку

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 мая 2022, 12:37
День вишиванки 2022
Фото: Instagram

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